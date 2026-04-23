Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток

В связи с сохраняющейся напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana продлевает приостановку регулярных рейсов в Дубай по 31 мая включительно, сообщает Kazpravda.kz

«Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат стоимости авиабилетов без штрафов либо бесплатное перебронирование в том же классе обслуживания на рейсы с вылетом до 31 июля включительно.

Также возможно бесплатное изменение маршрута на рейсы Air Astana с доплатой разницы в тарифе и аэропортовых сборах с вылетом до 31 июля включительно. Если по билету ранее уже было произведено перебронирование с удержанием штрафа, удержанная сумма возврату не подлежит», – говорится в распространенной информации.