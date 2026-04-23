Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток

Гражданская авиация
15
Дана Аменова
специальный корреспондент

Некоторые изменения связаны с напряженной геополитической обстановкой в регионе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В связи с сохраняющейся напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana продлевает приостановку регулярных рейсов в Дубай по 31 мая включительно, сообщает Kazpravda.kz

«Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат стоимости авиабилетов без штрафов либо бесплатное перебронирование в том же классе обслуживания на рейсы с вылетом до 31 июля включительно.  

Также возможно бесплатное изменение маршрута на рейсы Air Astana с доплатой разницы в тарифе и аэропортовых сборах с вылетом до 31 июля включительно. Если по билету ранее уже было произведено перебронирование с удержанием штрафа, удержанная сумма возврату не подлежит», – говорится в распространенной информации.

В авиакомпании также добавили, что следят за развитием ситуации в регионе и информируют пассажиров в случае дополнительных изменений.

#рейсы #отмена #Air Astana #Ближний Восток

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Новый уровень сотрудничества
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Сохраняя правозащитный баланс
Привлечь молодежь в библиотеку
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Армению
Две авиакомпании и аэропорт уличили в искажении данных по т…
20 апреля откроется прямой авиарейс в Ереван из Астаны
Власти Ирака открыли небо и аэропорты страны

