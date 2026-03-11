Всего с 3 по 10 марта группа компаний выполнила 21 репатриационный рейс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа компаний Air Astana 10 марта выполнила 2 репатриационных рейса для вывоза пассажиров авиакомпаний Air Astana / FlyArystan из Маската (Оман) в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика

Авиакомпания предоставила пассажирам бесплатный трансфер из Дубая в Маскат.

Еще один рейс был организован совместно с МИД РК из Джидды в Атырау.

Всего с 3 по 10 марта группа компаний выполнила 21 репатриационный рейс из Медины, Джидды и Маската (8 рейсов Группы и 13 рейсов совместно с МИД РК), и вывезла в Казахстан 3 500 пассажиров.