Политика
Airbus сообщила об обысках в компании в рамках связанного с Казахстаном расследования
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что на прошлой неделе в офисах компании прошли обыски в рамках расследования, связанного с продажей спутников Казахстану в 2010 году, передает Reuters.com.

"Мы подтверждаем, что в офисах Airbus прошли обыски в рамках французского судебного расследования, связанного с Казахстаном. Поскольку расследование продолжается, у нас больше нет комментариев на эту тему. Airbus сохраняет полную приверженность сотрудничеству с властями", – сказал представитель Airbus.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что французские следователи допросили генерального директора Airbus Тома Эндерса и еще трех топ-менеджеров компании.

По сообщению французского онлайн-портала Mediapart, расследование связано с подозрительным платежом в рамках сделки о продаже спутников.

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