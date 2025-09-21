Аким Алматы обозначил приоритеты развития мегаполиса в День города

Жители мегаполиса традиционно отмечают День города в третье воскресенье сентября, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В разных частях Алматы проходят праздничные мероприятия — концерты, выставки, флешмобы, фестивали и многое другое. Торжества начались с концерта на площади Астана, где аким города Дархан Сатыбалды обратился к алматинцам и гостям мегаполиса с поздравлением.

«От всей души поздравляю вас с Днём города! Алматы — колыбель Независимости страны, город, с которого началась новая эпоха в истории Казахстана. Главной ценностью Алматы являются его жители. Своим трудом, инициативностью и участием вы делаете наш город ярким, динамично развивающимся мегаполисом. Мы прилагаем все усилия, чтобы Алматы продолжал развиваться как современный, комфортный и благополучный город. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами ряд важных задач, и особое внимание в нашей работе уделяется вопросам экологии, безопасности и качеству городской среды», — сказал аким Алматы.

Он подчеркнул, что для решения поставленных задач в городе определены пять ключевых направлений развития — от модернизации транспорта и улучшения экологии до поддержки бизнеса, обновления социальной инфраструктуры и укрепления диалога с горожанами. «Последовательная реализация этих приоритетов позволит сделать Алматы по-настоящему зелёным, безопасным и удобным для жизни мегаполисом», — отметил Дархан Сатыбалды.

После официальной части аким города посетил фестиваль Alma Fest-2025 в парке Первого Президента. Фермеры привезли на яблочную ярмарку около 100 тонн плодов, и каждый гость мог попробовать любимые сорта. По традиции территория парка превратилась в масштабный праздник урожая и национальных традиций. Для гостей работали ярмарка яблок, этнозона, рынок изделий ручной работы, гастрономические площадки, фестиваль мороженого, а также кинотеатр под открытым небом.

В целом в рамках празднования Дня города в Алматы подготовлена насыщенная программа. Во всех районах проходят экоакции, ярмарки, флешмобы, литературные вечера в библиотеках и тематические выставки в музеях. Кроме того, состоялись открытия социально значимых объектов, спортивные соревнования и другие культурные и общественные мероприятия.

