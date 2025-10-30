Аким Кызылординской области доложил Президенту о социально-экономическом развитии региона

Президент
130
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Кызылординской области, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической программы «Таза Қазақстан», а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как доложил аким Нурлыбек Налибаев, за последние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233 %. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70 %.

В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять.

Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.

Ранее Глава государства посетил новый терминал в Кызылорде. 

Президенту презентовали инвестиционные проекты Кызылординской области. Касым-Жомарту Токаеву были представлены завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.

Президенту также рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму области Нурлыбеку Налибаеву продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

#Токаев #президент #Кызылорда

