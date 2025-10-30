Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов.
Главе государства представили зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также систему автоматической выдачи багажа.
Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге.
Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тысяч пассажиров в год.
Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Из аэропорта авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом «Казаэронавигация» ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.
Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.