Глава государства посетил новый аэропорт в Кызылорде

Президент
29
Айман Аманжолова
корреспондент

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов.

Главе государства представили зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также систему автоматической выдачи багажа.

Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге.

Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тысяч пассажиров в год.

Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Из аэропорта авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом «Казаэронавигация» ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.

Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.

#Токаев #президент #аэропорт #Кызылорда

