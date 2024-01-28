Аким Усть-Каменогорска требует вернуть здание вокзала в комсобственность

Фото: Устинка LIVE

Здание является памятником архитектуры, но владелец содержит его в ужасном состоянии. Приватизирован объект исторического наследия был в начале 2000-х годов. За 20 лет здание вокзала несколько раз меняло хозяина и ни разу не ремонтировалось, передает корреспондент Устинка LIVE.

Аким города специально приехал на вокзал, чтобы лично встретиться с собственником здания и узнать его планы. Однако владелец встречу проигнорировал, хотя и был предупрежден заранее.

«Это предприниматель Михаил Чулаков уже несколько раз не вышел с нами на контакт, мы его приглашали на совещания, теперь я уже сам приехал, потому что мириться с нынешним – ненормальным – состоянием архитектурного памятника нашего города мы больше не будем, - констатировал аким областного центра Жаксылык Омар. – Что я увидел? На перроне лед, ходить невозможно, никаких условий для передвижения людей с инвалидностью не создано, нет элементарных пандусов, зал ожидания вообще не отвечает никаким требованиям, я не говорю про ужасающие туалеты! Пока здание находится в частной собственности, мы не можем вкладывать в его ремонт и содержание бюджетные средства».

Владельцу вокзала предоставлен срок до 15 февраля.

К этому времени он должен разработать план ремонтных работ своей собственности. Кроме того, аким дал поручение проверить финансовую состоятельность предпринимателя. Также на объекте начнут сразу несколько проверок на соблюдение всех требований, как санитарно-эпидемиологического, так и по содержанию памятников архитектуры.