Акима-грубияна оштрафовали на 55 тысяч тенге

Культура и общество
54
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Постановлением Зайсанского районного суда аким Шиликтинского сельского округа Зайсанского района наказан административным штрафом на сумму 55 тыс. тенге за мелкое хулиганство, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как рассказали в пресс-службе акима области, 9 октября состоялось судебное заседание, где был рассмотрен инцидент от 6 октября. Как следует из материалов дела, примерно в 15 часов аким села, находясь в служебном кабинете, в присутствии жителей села и представителей общественных объединений проявил неуважение к окружающим, высказался нецензурной бранью.

«В ходе судебного заседания руководитель сельского округа полностью признал свою вину, не отрицал, что допустил нецензурные выражения в адрес участников встречи. Он выразил сожаление о содеянном и принес извинения», - пояснили в облакимате.

Факт административного правонарушения подтвержден показаниями свидетелей, видеозаписью, объяснительной самого акима. Суд признал сельского руководителя виновным в правонарушении по части 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде штрафа в размере 55 048 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Вместе с тем, в акимате Восточно-Казахстанской области оперативно собрали рабочее совещание с участием всех руководителей управлений, акимов городов и районов. Как подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов, Президент Касым-Жомарт Токаев не раз напоминал, что государственная служба - это особая ответственность перед народом. Гослужащие должны быть образцом вежливости, сдержанности и профессионализма. Для всех госслужащих региона запланированы семинары-тренинги по соблюдению этики.

Как сообщалось ранее, на востоке страны в отношении руководителя областного управления физкультуры и спорта, а также акима Шиликтинского сельского округа назначены служебные проверки. Причиной стало публичное использование мата этими госслужащими. В обоих случаях материалы переданы в областной Совет по этике.

#суд #аким

