Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как рассказали в пресс-службе акима области, 9 октября состоялось судебное заседание, где был рассмотрен инцидент от 6 октября. Как следует из материалов дела, примерно в 15 часов аким села, находясь в служебном кабинете, в присутствии жителей села и представителей общественных объединений проявил неуважение к окружающим, высказался нецензурной бранью.

«В ходе судебного заседания руководитель сельского округа полностью признал свою вину, не отрицал, что допустил нецензурные выражения в адрес участников встречи. Он выразил сожаление о содеянном и принес извинения», - пояснили в облакимате.

Факт административного правонарушения подтвержден показаниями свидетелей, видеозаписью, объяснительной самого акима. Суд признал сельского руководителя виновным в правонарушении по части 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде штрафа в размере 55 048 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Вместе с тем, в акимате Восточно-Казахстанской области оперативно собрали рабочее совещание с участием всех руководителей управлений, акимов городов и районов. Как подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов, Президент Касым-Жомарт Токаев не раз напоминал, что государственная служба - это особая ответственность перед народом. Гослужащие должны быть образцом вежливости, сдержанности и профессионализма. Для всех госслужащих региона запланированы семинары-тренинги по соблюдению этики.

Как сообщалось ранее, на востоке страны в отношении руководителя областного управления физкультуры и спорта, а также акима Шиликтинского сельского округа назначены служебные проверки. Причиной стало публичное использование мата этими госслужащими. В обоих случаях материалы переданы в областной Совет по этике.