Акмарал Ерекешева завоевала бронзу Кубка мира

Казахстанская спортсменка Акмарал Ерекешева стала призёром этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Ерекешева успешно выступила в финалах отдельных видов. В упражнениях с лентой она завоевала бронзовую медаль, а в упражнениях с обручем заняла шестое место.

«Акмарал Ерекешева продемонстрировала стабильное выступление на международном турнире и вошла в число призёров. Бронзовая медаль в упражнениях с лентой является значимым результатом. Выступление в финалах подтверждает высокий уровень подготовки спортсменки. Казахстанская сборная продолжает укреплять позиции на международной арене», - сообщает Минтуризма и спорта.

В финале упражнений с лентой победу одержала Дарья Варфоломеева с результатом 28,800 балла. Второе место заняла София Раффаэли (28,500). Акмарал Ерекешева с результатом 27,000 балла замкнула тройку призёров.