В области Абай стартовал трехдневный фестиваль «Асыл бесік – Ақсуат»

Спорт

Мероприятие объединило спортсменов, деятелей культуры и гостей из разных регионов Казахстана

Фото: Акимат региона

В Аксуатском районе области Абай стартовал спортивно-творческий фестиваль «Асыл бесік – Ақсуат», объединивший национальные виды спорта, искусство, образование и культурные традиции. В масштабном мероприятии принимают участие спортсмены, деятели культуры, представители интеллигенции и гости из разных регионов страны, передает Kazpravda.kz.

Церемония открытия прошла с участием акима области Абай Берика Уали. Глава региона отметил историческое и духовное значение Аксуатского края, подчеркнув, что фестиваль способствует сохранению национальных ценностей и укреплению патриотизма.

«Земля Аксуата, раскинувшаяся у подножия Тарбагатая, – это священный край, занимающий особое место в истории и судьбе нашего народа. Этот благодатный регион, где, как говорится, «если потянуть за шерсть – потечет масло, если тронуть камень – заговорит история», подарил стране множество выдающихся личностей, обогативших духовное наследие нации. Поэтому проведение сегодняшнего мероприятия именно на этой священной земле имеет особый смысл. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Мы должны быть патриотами и государственниками. Нет большего счастья, чем любить свою Родину», – сказал Берик Уали.

В рамках фестиваля организаторы вручили ключи от квартиры многодетной матери, наградили жителей региона медалями «Тарбағатай тарланы», «Асыл ана» и «Асыл тас», а также предоставили образовательные гранты двум студентам.

Впервые в программе фестиваля проходит республиканский турнир по тогызкумалаку. Также организованы соревнования по қазақ күресі ASSYL ARLAN, скачки ASSYL TULPAR, аударыспак и интеллектуальный конкурс «Артық білім – кітапта».

Трехдневная программа включает культурные и спортивные мероприятия, театрализованные постановки, концерты и встречи у мавзолея Ырғызбай ата. Завершится фестиваль гала-концертом и музыкальным спектаклем театра ASSYLTAS «Ауыл кеші көңілді».

#область Абай #Спорт #фестиваль

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