Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коллегией областного суда рассмотрено гражданское дело по иску врачей — онколога С. и офтальмолога Е., лишившихся доплат за квалификационные категории к районной поликлинике, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Медики требовали взыскания задолженности по оплате за квалификационные категории с августа по декабрь 2024 года. Как установлено судом, С. имеет свидетельство о присвоении первой квалификационной категории (срок действия до ноября 2021 года). У его коллеги свидетельство о присвоении высшей квалификационной категории, срок действия которого истек в ноябре 2023 года. Несмотря на это, с 1 августа 2024 года поликлиника прекратила выплату соответствующих доплат. Возобновлены выплаты лишь с 9 декабря того же года.

В связи с этим истцы обратились в Согласительную комиссию, однако им было отказано в удовлетворении требований.

Тогда они подали иски в суд.

Суд учел положения Отраслевого соглашения, действующего с 1 января 2023 года. Согласно документу, доплаты за квалификационные категории продолжают начисляться, даже если срок действия свидетельств истек, при условии, что они были выданы после 2015 годы. Свидетельства истцов соответствуют этим требованиям.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования: с поликлиники взысканы суммы задолженности, а также расходы на оплату представителя в пользу С. – 225 тыс. тенге, Е. - 700 тыс. тенге.

Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.

