Затянули процесс: суд жестко предупредил неявившихся Касенова и Каппарову

Как отметили в суде, неявка без уважительных причин подсудимых может являться основанием для изменения меры пресечения на более строгую

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Судебное заседание по уголовному делу, рассматриваемому в Алмалинском районном суде, по обвинению в распространении заведомо ложной информации, а также хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, отложено на 15 июня в связи с неявкой подсудимых Касенова и Каппаровой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Алматы соттары

Как отметили в пресс-службе, участие подсудимых в судебном разбирательстве является их процессуальной обязанностью. Неявка в суд без уважительных причин препятствует рассмотрению дела и затягивает судебное разбирательство.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в случае неявки подсудимых без уважительных причин суд вправе применить предусмотренные законом меры процессуального принуждения, включая привод, с целью обеспечения их обязательного участия в судебном заседании.

Неявка без уважительных причин подсудимых, в отношении которых применена иная, кроме содержания под стражей, мера пресечения, может являться основанием для изменения меры пресечения на более строгую, добавили в пресс-службе.