Пять лет лишения свободы: В Астане осудили водителя за смертельное ДТП

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В январе 2026 года мужчина, следуя по мосту Сарайшык со стороны улицы Туркестан в направлении улицы Момышулы в Астане, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем под управлением водителя С. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры автомобилей М. и А.

На суде водитель признал свою вину. Ему грозило лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 7 лет.

Приговором суда К. признан виновным, в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, суд признал признание вины, искреннее раскаяние, а также полное возмещение потерпевшим причинённого ущерба.

К. возместил все расходы родственникам погибших и получил от них прощение. Суд назначил К. наказание в виде 5 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.