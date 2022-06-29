Акмолинское мясо – в страны Персидского залива

У пользующегося авторитетом американского мраморного мяса есть достойный конкурент из... Акмолинской области. Продукция под грифом Made in Kazakhstan представлена на прилавках магазинов ближнего и дальнего зарубежья, в частности, стран Персидского залива. Ближе, в сопредельных государствах, «прописались» утеплители отечественного производства. Как акмолинские товаропроизводители сумели покорить сердца привередливых иностранцев?

Второе дыхание

По направлению Нур-Султан – Боровое есть небольшой городок с населением 17 тысяч человек. Называется он Макинск. Дорога из столицы сюда как по маслу. А вот внутри него так себе. Однако в этом году, по словам акима Буландынского района Талгата Ерсеитова, из областного бюджета выделено 600 млн тенге на ремонт автодорог и улиц Макинска.

– В прошлом году на ремонт дорог было выделено 700 миллионов тенге, две улицы уже отремонтировали, – говорит глава района.

Для тех, кто никогда не был здесь, покажется, что город восстает из пепла, ну или обретает второе дыхание. Лишь оставшиеся от советского наследия полуразрушенные здания мыс­ленно возвращают в 80–90-е годы, когда здесь кипела жизнь. Сегодня этим таящим в себе сек­реты прошлого сооружениям не придают первозданный вид, но стараются с максимальной пользой использовать их во благо промышленности.

– Раньше здесь был завод порш­невых колец, – знакомит с производством генеральный директор Ерлан Исенов. – Сейчас в одном из цехов бывшего предприятия локализовано наше ТОО по изготовлению теплоизоляционных материалов на основе базальта.

История завода насчитывает более 10 лет, правда, одно время он приостанавливал деятельность из-за проблем, но три года назад вновь приступил к работе и выпускает в год 34 тыс. тонн минваты. Со временем эту цифру намерены нарастить до 50 тыс. тонн.

– Объем годового потребления теплоизоляционного материала в Казахстане составляет примерно 140 тысяч тонн, 50% от этого числа покрывают местные компании, в том числе и наша, – добавляет Ерлан Исенов, делая ремарку на современность возглавляемого им предприятия и качество товара, благодаря чему и налажен экспорт. – Наша продукция востребована на рынках Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России.

А ведь когда-то, как признается глава компании, импортозамещающее и экспортоориентированное предприятие могло кануть в Лету. Решающим фактором стали стойкость и рвение учредителя Жасулана Мухамеджанова, инвестиционная поддержка АО «Baiterek Venture Fund» и реструктуризация долга через одну из столичных компаний. Благодаря же поддержке акимата области предприятие включили в программу развития придорожной инфраструктуры, а это значит, что вокруг него будут созданы соответствующие условия для удобства загрузки готовой продукции.

– Один из проблемных вопросов, который нам нужно решить, связан с экологической составляющей, – признается собеседник. – Необходимо закупить оборудование для системы сухой дымоочистки. Также в наших планах – привлечь порядка четырех миллиардов инвестиций в течение двух-трех лет.

Тепло ли тебе, девица?

ТОО «Макинский завод теплоизоляции» так же, как и Макинская птицефабрика, считается градообразующим предприятием. Благодаря этим и другим компаниям жизнь здесь налаживается. Впервые за долгие годы местные жители почувствовали себя горожанами – в их дома пришло центральное отопление. Не все верят такому счастью и, может, поэтому пока не торопятся демонтировать внутриквартирные печи. Местные власти спешат успокоить, говоря, что с каждым годом количество домов, подключаемых к центральному отоплению, будет возрастать. Сегодня 141 дом уже пользуется благом цивилизации. По словам исполняющего обязанности директора ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» акимата Буландынского района Азамата Алдабергенова, в этом году еще 18 многоэтажек подсоединят к линии электроцентрали.

– Производственная мощность нашей котельной – 30 мВт, – знакомит с объектом Азамат Алдабергенов. – Ее возведение началось в 2013 году, однако из-за финансовых проблем в эксплуа­тацию ввели лишь в прошлом году. В минувшем отопительном сезоне котельная работала на 50%, тем не менее жалоб от жителей не поступало. После строительства второй очереди и запуска новой теплотрассы предприятие будет функционировать на полную мощность.

Системы углеподачи и золоудаления здесь автоматизированы. С приходом в регион голубого топлива не исключено, что предприятие перейдет на него для минимизации вредного воздействия на экологию. К слову, о газе. По озвученной во время выездного брифинга акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым информации, в 2024 году населенные пункты, находящиеся в пригороде Нур-Султана (город Косшы, села Коянды, Караоткель), подключат к нему. Жителям административного центра Акмолинской области пообещали решить воп­росы с ТЭЦ.

– Кокшетау – единственный областной центр, который не имеет своей ТЭЦ и центральной горячей воды, – говорит аким области, отмечая, что проблема эта очень серьезная. – Основные источники теплоснабжения города – две районные котельные. Они вырабатывают около 300 гигакалорий тепла. Однако присоединенная мощность составляет свыше 400 гигакалорий. Наблюдается дефицит. При понижении температуры наружного атмосферного воздуха подключаем районную котельную № 1, работающую на мазутном котле. Сегодня назрела острая необходимость строительства ТЭЦ. По поручению Президента Казахстана сделали технико-экономическое обоснование объекта. С учетом стоимости и важности этого проекта передали документы на республиканский уровень.

После проведения конкурсных процедур будет решен вопрос о начале строительства стратегического объекта. По словам Ермека Маржикпаева, первую часть ориентировочно сдадут в эксплуатацию в 2026 году.

Мясо с маслом поданы

Пока одни обеспокоены предстоящей зимой, другие озабочены финансовой стороной воп­роса – экспортом продукции за границу. Речь идет о ТОО «Бота 2015», занимающемся переработкой семян всех видов масличных культур, и предприятии по переработке мяса и производству мраморной говядины KazBeef. Первая фирма, несмотря на работу вполоборота (на 50%), уже наладила поставки в Иран, Китай, Россию, Италию.

– После запуска цеха экстракции выйдем на полную мощность, – заверяет заместитель директора ТОО «Бота 2015» Олег Кудрявцев. – Сейчас мы перерабатываем 300 тонн сырья в сутки. В планах довести этот показатель до 600 тонн.

Перспективные планы по наращиванию производства стоят и перед владельцами KazBeef (входит в структуру Kusto Group). По словам директора мясокомбината Федора Федоровского, в год на убой уходит 7 тыс. голов скота. В будущем они намерены увеличить показатель в пять раз – до 35 тыс.

– Уникальность нашего предприятия в том, что мы имеем свою откормочную площадку для крупного рогатого скота пород ангус и казахская белоголовая, рассчитанную на 8 тысяч голов, – уточняет директор ТОО. – Благодаря имеющемуся племенному репродуктору выводим своих бычков, используя зарубежные технологии. Наряду с этим особый акцент делаем на кормопроизводство.

По словам специалиста, именно от того, чем питается животное, зависят вкусовые качества конечного продукта. В прошлом году, когда многие агроформирования столкнулись с нехваткой кормов, KazBeef удалось избежать дефицита за счет наличия своих сельхозугодий. К слову, зерновой откорм – ключевой фактор в технологии производства премиальной говядины, который придает мраморность и лучшие вкусовые качества мясу.

– По откорму животных используем технологию, основной акцент в которой сделан не на кукурузу, а на ячмень, – делится секретом Федор Федоровский. – Кроме того, в рацион включены все необходимые витамины и минералы для здоровья животных, что влияет на качество мяса. Также используем передовые вакцины.

Ежедневно сотрудники комбината, которых всего насчитывается более 100 человек, трудятся над тем, чтобы продукция их предприятия под грифом Made in Kazakhstan уходила не только на отечественные рынки (официальный дистрибьютор Мetro Cash & Carry), но и завоевывала сердца, точнее, желудки узбекских, российских, арабских покупателей (ОАЭ, Катар), а также стран Персидского залива.

О том, как удается наладить поставки минваты, полуфабрикатов и мраморного мяса, догадаться несложно. Главное – качество. Остальное – умение договариваться…