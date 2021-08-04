АКРА подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+

Экономика
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Фото из открытых источников
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу - «Стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету АКРА, стали высокие темпы роста экономики в текущем году, значительный приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, низкий уровень государственного долга, устойчивая внешняя позиция, подкрепленная существенными национальными резервами.

АКРА ожидает восстановление экономического роста в 2021 году до 3,9%. По оценкам АКРА, потенциал роста экономики страны остается высоким и составляет порядка 4–4,5% в год. Кроме того, в качестве факторов устойчивости АКРА отмечает положительную динамику в качестве институтов, как общественных, так и государственных.

Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является устойчивое повышение человеческого капитала. Согласно последним оценкам Всемирного банка и ООН, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких.

Справочно: АКРА было создано в Москве 20 ноября 2015 года по решению Банка России. Акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов, включая «Райффайзенбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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