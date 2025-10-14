«Актобе» – чемпион страны
Мы очень много внимания уделяем мужскому футболу, а между тем в женском не меньше интриг, особенно в последнем завершившемся сезоне. Впервые в истории Казахстана чемпионом республики стал женский футбольный клуб «Актобе», который прервал 12-летнюю непрерывную гегемонию «БИИК-Шымкент» (до 2001 года клуб носил название «БИИК-Казыгурт»). Отметим, что шымкентки являются 13-кратными чемпионками страны (свой первый титул они завоевали еще в 2011 году, в 2012-м уступили этот титул «СШВСМ-Кайрат» из Алматы, а потом долгие годы им не было равных).