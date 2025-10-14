«Актобе» – чемпион страны

Футбол
7
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Мы очень много внимания уделяем мужскому футболу, а между тем в женском не меньше интриг, особенно в последнем завершившемся сезоне. Впервые в истории Казахстана чемпионом республики стал женский футбольный клуб «Актобе», который прервал 12-летнюю непрерывную гегемонию «БИИК-Шымкент» (до 2001 года клуб носил название «БИИК-Казы­гурт»). Отметим, что шымкентки являются 13-кратными чемпионками страны (свой первый титул они завоевали еще в 2011 году, в 2012-м уступили этот титул «СШВСМ-Кайрат» из Алматы, а потом долгие годы им не было равных).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Что касается «Актобе», то он был основан в 2014 году под названием ОСДЮСШ № 2. С 2014 по 2017 год занимал последние места в чемпионате. Наивысшим достижением в первенстве было третье место в 2018 году. В 2023-м снова стал участвовать в чемпионате Казахстана под названием «Актобе». В 2024 году команда завоевала серебряные медали чемпионата, а теперь и вовсе стала сильнейшей, подтвердив в очередной раз, что Актобе поистине футбольный город, в котором есть не только мужской пятикратный чемпион Казахстана, но и теперь сильнейший женский клуб страны.

Отметим, что судьба золотых медалей решилась в последнем, 26-м туре. «БИИК-Казыгурт» мог сохранить титул, но только если бы «Актобе» проиграл. В итоге шымкентки довольствовались серебряными наградами, а бронза досталась туркестанскому клубу «Томирис-Туран».

Итак, «Актобе» в чемпионском матче на своем поле принимал столичную «Астану» и разгромил ее со счетом 6:0. На девятой минуте счет открыла полузащитница Екатерина Бабшук, а спустя 15 минут преимущество удвоила российская нападающая Наталья Нурмиева. Еще через несколько минут Алина Литвиненко сделала счет 3:0, на 36-й Бабшук оформила дубль, а под занавес первого тайма и Литвиненко оформила дубль, сделав счет 5:0. Во втором тайме актюбинки продолжили контролировать ход встречи, а уже в компенсированное время (94-я минута) Литвиненко оформила хет-трик, установив окончательные цифры – 6:0.

В других поединках зафиксированы следующие результаты: петропавловский «Кызыл-Жар» на своем поле уступил «БИИК-Шымкент» со счетом 0:4; «Томирис-Туран» дома обыграл «Елимай» из Семея (4:0); в Кызылорде «Кайсар» разгромил талдыкорганский «Жетысу» (5:0); кокшетауский «Окжетпес» потерпел поражение на выезде от «Атырау» (0:4); в Алма­ты «Кайрат» не смог обыграть жезказганский «Улытау» (0:0) и, наконец, столичный «Женис» дома так же разошелся миром с костанайским «Тоболом» (0:0).

Лучшим бомбардиром чемпионата страны с 72 забитыми голами стала Алина Литвиненко, которая обошла нападающую сборной Грузии Гульнару Габелию – у нее на счету 70 забитых мячей.

Отметим и еще одну новость из мира женского футбола. Защитница сборной Казахстана Юлия Мясникова, которая сейчас выс­тупает в московском ЦСКА, получила вместе со своей командой Кубок России по футболу среди женских команд, обыграв в финале в серии пенальти «Зенит» из Санкт-Петербурга.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

М Команда И В Н П М О
1 «Актобе» 26 24 2 0 225-5 74
2 «БИИК-Шымкент» 26 23 2 1 252-9 71
3 «Томирис-Туран» 26 19 4 3 107-20 61
4 «Кызыл-Жар» 26 16 1 9 69-39 49
5 «Елимай» 26 15 3 8 67-52 48
6 «Кайрат» 26 15 1 10 66-56 46
7 «Улытау» 26 12 4 10 47-54 40
8 «Женис» 26 11 3 12 51-63 36
9 «Астана» 26 8 5 13 46-55 29
10 «Кайсар» 26 8 4 14 45-63 28
11 «Тобол» 26 6 5 15 27-111 23
12 «Жетысу» 26 4 2 20 24-104 14
13 «Атырау» 26 2 1 23 27-181 7
14 «Окжетпес» 26 0 1 25 5-246 1

 

 

#Спорт #футбол #женский футбол

Популярное

Все
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Конфликт на границе Афганистана и Пакистана нарастает
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел
MTV уходит из Европы
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
МВД не поддержало идею Минздрава по лечению алкоголизма
Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария – Казахстан»
Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Нуржан Кельбуганов возглавил комитет в Минтранспорта
Павлодарцев оштрафовали за катание на сноуборде по городу
Дождь, снег и ветер несёт в Казахстан северный антициклон
В СКО начали бетонировать дамбы
Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге
38 работодателей в ЗКО оштрафованы за долги по зарплате
Более 200 тонн продукции из ВКО раскупили астанчане на ярмарке
Участок для строительства ТЦ в Астане вернули в госфонд
29 приоритетных для развития видов спорта определили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире
Объявлен окончательный состав
"Тобол" – трехкратный обладатель Кубка Казахстана по футболу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]