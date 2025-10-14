Что касается «Актобе», то он был основан в 2014 году под названием ОСДЮСШ № 2. С 2014 по 2017 год занимал последние места в чемпионате. Наивысшим достижением в первенстве было третье место в 2018 году. В 2023-м снова стал участвовать в чемпионате Казахстана под названием «Актобе». В 2024 году команда завоевала серебряные медали чемпионата, а теперь и вовсе стала сильнейшей, подтвердив в очередной раз, что Актобе поистине футбольный город, в котором есть не только мужской пятикратный чемпион Казахстана, но и теперь сильнейший женский клуб страны.

Отметим, что судьба золотых медалей решилась в последнем, 26-м туре. «БИИК-Казыгурт» мог сохранить титул, но только если бы «Актобе» проиграл. В итоге шымкентки довольствовались серебряными наградами, а бронза досталась туркестанскому клубу «Томирис-Туран».

Итак, «Актобе» в чемпионском матче на своем поле принимал столичную «Астану» и разгромил ее со счетом 6:0. На девятой минуте счет открыла полузащитница Екатерина Бабшук, а спустя 15 минут преимущество удвоила российская нападающая Наталья Нурмиева. Еще через несколько минут Алина Литвиненко сделала счет 3:0, на 36-й Бабшук оформила дубль, а под занавес первого тайма и Литвиненко оформила дубль, сделав счет 5:0. Во втором тайме актюбинки продолжили контролировать ход встречи, а уже в компенсированное время (94-я минута) Литвиненко оформила хет-трик, установив окончательные цифры – 6:0.

В других поединках зафиксированы следующие результаты: петропавловский «Кызыл-Жар» на своем поле уступил «БИИК-Шымкент» со счетом 0:4; «Томирис-Туран» дома обыграл «Елимай» из Семея (4:0); в Кызылорде «Кайсар» разгромил талдыкорганский «Жетысу» (5:0); кокшетауский «Окжетпес» потерпел поражение на выезде от «Атырау» (0:4); в Алма­ты «Кайрат» не смог обыграть жезказганский «Улытау» (0:0) и, наконец, столичный «Женис» дома так же разошелся миром с костанайским «Тоболом» (0:0).

Лучшим бомбардиром чемпионата страны с 72 забитыми голами стала Алина Литвиненко, которая обошла нападающую сборной Грузии Гульнару Габелию – у нее на счету 70 забитых мячей.

Отметим и еще одну новость из мира женского футбола. Защитница сборной Казахстана Юлия Мясникова, которая сейчас выс­тупает в московском ЦСКА, получила вместе со своей командой Кубок России по футболу среди женских команд, обыграв в финале в серии пенальти «Зенит» из Санкт-Петербурга.