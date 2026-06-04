Свыше 1200 футболистов из 48 стран заявлены на ЧМ-2026

В заявки сборных вошли 22 игрока младше 20 лет, а также 7 футболистов в возрасте 40 лет и старше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

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Согласно заявлению FIFA, определены составы 48 сборных, которые выступят на турнире в США, Канаде и Мексике.

В заявлении отмечается, что турнир станет «важной вехой мирового масштаба, открывая двери для большего, чем когда-либо, числа стран, игроков и болельщиков».

На чемпионат мира были вызваны 357 футболистов, которые ранее хотя бы один раз входили в заявку на мундиаль. Еще 891 игрок впервые выступит на этом турнире.

Разница в возрасте между самым возрастным участником турнира и самым молодым футболистом составляет более 25 лет.

В заявки сборных вошли 22 игрока младше 20 лет, а также 7 футболистов в возрасте 40 лет и старше.

Кроме того, на турнир возвращаются 22 игрока, которые ранее уже становились чемпионами мира.

Сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана впервые примут участие в чемпионате мира FIFA.

Португальский главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейрош, ранее возглавлявший Португалию на чемпионате мира 2010 года, а также сборную Ирана на турнирах 2014, 2018 и 2022 годов, станет вторым тренером после Боры Милутиновича, работавшего на пяти чемпионатах мира подряд.

Аргентинец Лионель Месси, звезда сборной Португалии Криштиану Роналду и вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа готовятся выступить на шестом чемпионате мира FIFA.

Согласно регламенту FIFA, команда может заменить игрока в случае серьезной травмы или болезни не позднее чем за 24 часа до начала своего первого матча на турнире.