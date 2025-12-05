Акцент на качестве и эффективности

На днях Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву. В ходе встречи министр представила ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифрови­зации этой сферы. Президент был проинформирован о работе в области­ культуры и информации, религии и межэтнических отношений, граж­данского общества, а также семейной и молодежной политики. В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вчера в соцсети Facebook Аида Балае­ва рассказала о том, какие новые задачи перед министерством поставлены Главой государства и какие меры по их выполнению будут предприняты.

– Президент уделяет особое внимание повышению качества жизни граж­дан. Поэтому в ближайшее время мы усилим работу в этом направлении. В частности, совершенствование работы системы здравоохранения является одним из приоритетов. В центре внимания – улучшение качества обслуживания в сфере медицины, защита здоровья матери и ребенка, а также усиление борьбы с онкологическими и хроническими заболеваниями. Кроме того, мы продолжим цифровизацию отрасли, обеспечивая прозрачность за счет электронного контроля лекарственных запасов и работы поликлиник, – отметила министр.

Далее Аида Балаева подчеркнула, что качественное образование является основой качественного общества, а дошкольное и среднее образование укрепляют человеческий капитал страны. В этой связи особое значение имеет усиление качества образования, повышение профессиональной квалификации педагогов.

– В этом направлении на следующей неделе я планирую провести специальное заседание с участием представителей педагогических вузов страны. Там мы детально рассмотрим накопившиеся проблемы и определим актуальные цели и задачи. Ведь профессиональный уровень учителей напрямую зависит от их знаний и компетенций, – сказала министр.

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации указала на необходимость оптимизировать социальные расходы. При этом, по ее словам, особое внимание будет уделено обеспечению занятости населения. В связи с этим вузы и акиматы должны проводить комплексное исследование рынка труда.

– Мы проанализируем проблему кадрового дефицита и перенасыщенности кадров на предприятиях, в организациях и учреждениях. Также определим, в каких сферах возможна оптимизация рабочих мест с учетом цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Такой анализ позволит сформировать эффективную стратегию занятости населения, – подчеркнула Аида Балаева.

Глава ведомства также уделила внимание вопросам обеспечения справедливости и прозрачности в сфере социальной поддержки, для решения этой задачи необходимо пересмотреть качество предоставляемых услуг. Поэ­тому цифровизация социальных выплат и услуг будет продолжена.

По словам Аиды Балаевой, для свое­временного и качественного выполнения поручений Президента важно укрепить взаимодействие между ведомствами и работать в тесном контакте с региональными акиматами, депутатами, экспертами и представителями общества.

– Уверена, что только объединив усилия, мы обеспечим открытый и слаженный формат работы для решения наиболее актуальных вопросов граждан, – резюмировала Аида Балаева.

Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
Бектенов проверил развитие нефтегазовой отрасли в ЗКО
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
На учете каждый тенге

