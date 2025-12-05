На днях Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву. В ходе встречи министр представила ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифровизации этой сферы. Президент был проинформирован о работе в области культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики. В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.
ПопулярноеВсе
ИИ расширяет творческий диапазон
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Невидимый, но важный и достойный труд
Нейроучитель в кармане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]