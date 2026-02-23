Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте

Новые мощности позволят выпускать 38 видов лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических, включая туберкулез

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поручений Главы государства по увеличению доли казахстанского производства в фармацевтической отрасли Правительством РК одобрено Соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО «Химфарм» по проекту «Обеспечение населения более доступными лекарственными препаратами и увеличение доли отечественного производства медикаментов в фармацевтической индустрии Республики Казахстан». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект направлен на увеличение доли казахстанских товаропроизводителей, укрепление лекарственной безопасности страны и привлечение инвестиций.

Соглашение стало стартом нового этапа крупного инвестиционного проекта Polpharma Santo в Шымкенте с созданием 300 новых рабочих мест. Общий объем частных инвестиций составляет 39,5 млрд тенге, включая вложения в развитие научных исследований. К концу 2029 года планируется запуск первой очереди нового производства.

Новые мощности позволят выпускать 38 видов лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических, включая туберкулез. Производство будет соответствовать международным стандартам качества.

Проект соответствует стратегическим задачам государства, формирует устойчивую технологическую базу отрасли, направлен на обеспечение качества и доступности лекарственных средств для населения, а также на укрепление экспортного потенциала.

В целом в сфере производства фармацевтической продукции заключены 6 соглашений об инвестициях на сумму 316,3 млрд тенге, что свидетельствует о поступательном развитии отрасли, росте инвестиционной привлекательности, формировании устойчивой базы для локализации производства и укрепления лекарственной безопасности страны, отметили в Кабмине.

#производство #фармацевтика #Шымкент #инвестиции

