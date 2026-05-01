Масштабное обновление оросительных систем проводят в Жамбылской области

В Жамбылской области начата реконструкция и бетонирование 42 каналов общей протяженностью более 263 км, передает Kazpravda.kz.

Работы ведутся в Шуском районе в рамках проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» при поддержке Исламского банка развития.

В районе уже задействованы шесть подрядных организаций, более 100 единиц техники и свыше 240 специалистов. Планируется, что 120 км каналов, включая два магистральных, будут полностью забетонированы.

«Реализуемый проект очень важен для будущего аграрного сектора Шуского района и всей Жамбылской области. Качество выполняемых работ наше министерство держит на особом контроле. Все работы необходимо выполнить в срок. Мы проделали большую работу по привлечению инвестиций и качественной экспертизы, теперь необходимо довести начатый проект до конца», - министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ходе поездки глава ведомства посетил каналы «Масак-Актобе», «Естемес», «Беймембет», а также Левобережный и Правобережный магистральные каналы. На объектах ведутся работы по бетонированию, очистке и монтажу гидротехнических сооружений.

Реализация проекта позволит улучшить мелиоративное состояние 31 тыс га орошаемых земель и снизить потери воды. В целом в регионе планируется реконструкция 71 канала общей протяженностью около 400 км. Завершение работ намечено до конца 2027 года.