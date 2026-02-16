Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры

174

Особое внимание было уделено укреплению производственного потенциала, внедрению современных технологических решений и повышению устойчивости городских цифровых систем

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки по Астане проверил ход реализации ключевых проектов индустриального и цифрового развития столицы в соответствии с поручениями Президента по диверсификации экономики и развитию технологической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Промышленность Астаны представлена преимущественно обрабатывающим сектором. По итогам 2025 года объем промышленного производства превысил 3,4 трлн тенге. Основная доля промышленных предприятий сконцентрирована на территории Индустриального парка №1. Портфель включает 137 проектов на сумму 333,3 млрд тенге с более чем 9 500 рабочими местами.

В ходе поездки Премьер-министр ознакомился с деятельностью завода по производству пожарной и специальной техники и навесного оборудования ТОО «Автокомпоненты KZ». Предприятие введено в эксплуатацию в январе 2025 года. На реализацию проекта направлено более 5,1 млрд тенге собственных средств. Предприятие получило поддержку Фонда развития предпринимательства.

Директор производства Александр Плужников сообщил, что проектная мощность завода достигает 400 ед. оборудования в год, включая пожарные автоцистерны, вахтовые фургоны и коммунально-дорожные машины. Сбыт продукции осуществляется для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб и других структур. В период 2026–2028 годов планируется поэтапное увеличение численности персонала до 200 человек.

Премьер-министру продемонстрировали ключевые зоны производственного цикла. Отмечено, что в настоящее время осуществляется развитие производственных линий, ориентированных на расширение номенклатуры выпускаемой продукции и повышение уровня локализации.

Олжас Бектенов подчеркнул важность развития отечественного машиностроения как одного из ключевых драйверов индустриализации и создания высокопроизводительных рабочих мест.

«Рост обрабатывающей промышленности напрямую влияет на диверсификацию экономики и конкурентоспособность нашего производства. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, нам нужно производить больше продукции внутри страны, укрепляя реальный сектор, и создавать устойчивые рабочие места. Правительство со своей стороны обеспечит поддержку предприятиям, которые дают выпуск и локализацию – через инфраструктуру, подготовку кадров и понятные механизмы заказов. Результат должен быть измеримым – больше продукции, больше рабочих мест, выше качество», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил Центр обработки данных, созданный в рамках реализации проекта Astana Smart City. Это первый дата-центр в Казахстане, построенный специально для нужд городской инфраструктуры в партнерстве с международной компанией Presight и акиматом города.

Представители компании Presight доложили, что на базе ЦОД обеспечивается функционирование городского ситуационного центра, систем видеоаналитики, платформ искусственного интеллекта и цифровых сервисов управления городской средой. Отмечено, что дата-центр соответствует международным стандартам надежности и информационной безопасности. Инфраструктура объекта предусматривает высокий уровень отказоустойчивости и защиту критически важных цифровых систем, что является важным элементом развития проекта Astana Smart City и дальнейшей цифровизации городской среды.

По итогам рабочей поездки Премьер-министр поручил продолжить реализацию проектов, направленных на развитие промышленной базы и укрепление цифровой инфраструктуры. Подчеркнута необходимость интеграции индустриальных и технологических решений для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан.

#промышленность #цифровизация #Бектенов

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Британия запретит соцсети подросткам
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отра…
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиц…
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Реализация поручений Президента: обрабатывающая промышленно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]