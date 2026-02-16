Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки по Астане проверил ход реализации ключевых проектов индустриального и цифрового развития столицы в соответствии с поручениями Президента по диверсификации экономики и развитию технологической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Промышленность Астаны представлена преимущественно обрабатывающим сектором. По итогам 2025 года объем промышленного производства превысил 3,4 трлн тенге. Основная доля промышленных предприятий сконцентрирована на территории Индустриального парка №1. Портфель включает 137 проектов на сумму 333,3 млрд тенге с более чем 9 500 рабочими местами.

В ходе поездки Премьер-министр ознакомился с деятельностью завода по производству пожарной и специальной техники и навесного оборудования ТОО «Автокомпоненты KZ». Предприятие введено в эксплуатацию в январе 2025 года. На реализацию проекта направлено более 5,1 млрд тенге собственных средств. Предприятие получило поддержку Фонда развития предпринимательства.

Директор производства Александр Плужников сообщил, что проектная мощность завода достигает 400 ед. оборудования в год, включая пожарные автоцистерны, вахтовые фургоны и коммунально-дорожные машины. Сбыт продукции осуществляется для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб и других структур. В период 2026–2028 годов планируется поэтапное увеличение численности персонала до 200 человек.

Премьер-министру продемонстрировали ключевые зоны производственного цикла. Отмечено, что в настоящее время осуществляется развитие производственных линий, ориентированных на расширение номенклатуры выпускаемой продукции и повышение уровня локализации.

Олжас Бектенов подчеркнул важность развития отечественного машиностроения как одного из ключевых драйверов индустриализации и создания высокопроизводительных рабочих мест.

«Рост обрабатывающей промышленности напрямую влияет на диверсификацию экономики и конкурентоспособность нашего производства. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, нам нужно производить больше продукции внутри страны, укрепляя реальный сектор, и создавать устойчивые рабочие места. Правительство со своей стороны обеспечит поддержку предприятиям, которые дают выпуск и локализацию – через инфраструктуру, подготовку кадров и понятные механизмы заказов. Результат должен быть измеримым – больше продукции, больше рабочих мест, выше качество», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил Центр обработки данных, созданный в рамках реализации проекта Astana Smart City. Это первый дата-центр в Казахстане, построенный специально для нужд городской инфраструктуры в партнерстве с международной компанией Presight и акиматом города.

Представители компании Presight доложили, что на базе ЦОД обеспечивается функционирование городского ситуационного центра, систем видеоаналитики, платформ искусственного интеллекта и цифровых сервисов управления городской средой. Отмечено, что дата-центр соответствует международным стандартам надежности и информационной безопасности. Инфраструктура объекта предусматривает высокий уровень отказоустойчивости и защиту критически важных цифровых систем, что является важным элементом развития проекта Astana Smart City и дальнейшей цифровизации городской среды.

По итогам рабочей поездки Премьер-министр поручил продолжить реализацию проектов, направленных на развитие промышленной базы и укрепление цифровой инфраструктуры. Подчеркнута необходимость интеграции индустриальных и технологических решений для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан.