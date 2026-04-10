Минюст совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей с 6 по 30 апреля 2026 года запустила акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения определенных видов выплат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:

-Заработная плата;

-Алименты;

-Пенсионные начисления;

-Государственные пособия.

Для этого граждане могут зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и через приложение подать заявление частному судебному исполнителю на снятие арестов со счетов.

Аресты будут сняты только при предоставлении подтверждающих документов (справка с места работы с указанием счета, на который поступает заработная плата, справка с ГЦВП о том, что счет является пенсионным и.т.д.).

В свою очередь, в Минюсте проинформировали, что снятие арестов со счетов не освобождает граждан от исполнения требований исполнительных документов (взыскание сумм, штрафов и.т.д.).