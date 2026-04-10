Она доступна при предоставлении подтверждающих документов
Минюст совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей с 6 по 30 апреля 2026 года запустила акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения определенных видов выплат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:
-Заработная плата;
-Алименты;
-Пенсионные начисления;
-Государственные пособия.
Для этого граждане могут зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и через приложение подать заявление частному судебному исполнителю на снятие арестов со счетов.
Аресты будут сняты только при предоставлении подтверждающих документов (справка с места работы с указанием счета, на который поступает заработная плата, справка с ГЦВП о том, что счет является пенсионным и.т.д.).
В свою очередь, в Минюсте проинформировали, что снятие арестов со счетов не освобождает граждан от исполнения требований исполнительных документов (взыскание сумм, штрафов и.т.д.).