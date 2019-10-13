Александр Винокуров стал чемпионом мира Ironman

Фото: из личного архива Александра Винокурова
Олимпийский чемпион Александр Винокуров одержал победу на чемпионате мира Ironman в своей возрастной категории, передает Vesti.kz
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Главный старт сезона в большом триатлоне в данное время проходит в Коне (Гавайи, США). Винокуров, генеральный менеджер велокоманды "Астана", стартовал в ранге действующего чемпиона мира на половине дистанции Ironman в категории 45-49 лет.
Теперь в свой актив олимпийский чемпион записал звание мирового чемпиона на самом главном турнире Ironman. Винокуров проплыл 3,8 километра за 1:09:06. Данное время позволило ему занять промежуточное 148-е место.
Традиционно Винокуров отыграл позиции на велоэтапе. Александр Винокуров преодолел 180 километров за 4:21:06. По завершении дистанции казахстанец удерживал промежуточное лидерство, которое ему в итоге удалось сохранить.
Беговой этап, представляющий марафон, Винокуров завершил за 3:12:17. Всего же на всю гонку он затратил 8:48:24. В своей возрастной категории он показал первый результат. При этом среди всех участников Винокуров стад 43-м. Отметим, что в прошлом году он показал 9 часов, 13 минут и 38 секунд, став шестым.
Другой казахстанец Павел Артюшенко также завершил дистанцию. На финише его время составило 09:58:31. Спортсмен стал 81-м в категории 40-44 года. В свою очередь Алексей Сидоренко в категории 35-39 лет стал 156-м. Он преодолел дистанцию за 10:33.33.