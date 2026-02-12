Алгоритм ответственности: противостоять вызовам

Аскар Бейсенбаев

Объявление в Казахстане 2026-го Годом искусственного интеллекта – это не дань моде. На недавнем заседании Правительства Президент фактически объявил о начале борьбы за цифровой суверенитет. Речь больше не идет о том, чтобы просто научить чиновников пользоваться планшетами или избавить нас от походов в ЦОН. Планы куда серьезнее: Казахстан претендует на создание собственной технологической архитектуры.

Суть в том, что ИИ сегодня – это «новая нефть», но с одной важной оговоркой: если нефть можно просто качать, то интеллект нужно выращивать на своей почве. Президент жестко обозначил: зависимость от зарубежных систем – это риск. Мы не можем позволить себе, чтобы логика развития нашей экономики или энергетики диктовалась алгоритмами, написанными за океаном. Свои суперкомпьютер и национальная модель KazLLM – это попытка создать казахстанскую систему, которая будет отвечать нашим реалиям, а не транслировать чужие смыслы.

Но здесь и кроется главный вызов. Обучить машину коду – задача техническая. Куда сложнее не превратить цифровизацию в очередную красивую декорацию, за которой скрывается старая добрая бюрократия. Президент не зря напомнил: технологии – лишь инструмент в руках мастера, а не оправдание для тех, кто не умеет работать. Глава государства охладил чиновничий пыл, заметив, что, пока люди выбирают ChatGPT из-за «сырости» нашего, – это момент истины. Нельзя выдать желаемое за действительное там, где все решают технологии, а не красивые слайды презентаций.

Глава государства справедливо возмутился и «зоопарком» разрозненных программ, которые наплодили госорганы. Попытка теперь «припарковать» все это наследие на новую платформу вызывает логичный вопрос: а сколько это будет стоить бюджету? Фраза Президента о том, что «с деньгами и дурак построит», по сути, программный месседж: внедрение инноваций не ради отчета, а для пользы людям.

Здесь возникает и другой важный вопрос: зачем нам вообще своя модель, если есть мировые гиганты? Ответ, думаю, прост: чужой ИИ, как бы совершенен он ни был, всегда останется для нас иностранцем. Он может составить официальный документ, но никогда не поймет наших традиций или того, как решаются вопросы за чашкой ароматного казахского чая. Нам нужен свой интеллект не для того, чтобы просто переводил с английского, а для того, чтобы понимал суть нашей жизни. Иначе цифровизация превратится в бездушную машину, которая работает быстро, но совершенно не учитывает, кто мы и как привыкли жить.

Однако стоит признать: цифровой суверенитет – штука дорогая. И если мы хотим, чтобы наш KazLLM когда-нибудь перестал быть «бедным родственником» глобальных нейросетей с их многомиллиардными бюджетами, одних призывов к экономии мало. Интеллект требует мощностей, серверов и колоссальной энергии. Выбор у нас невелик: либо мы находим то самое «мастерство» и инвестируем в свои мозги с умом, либо так и будем обращаться за помощью к чужому разуму. А ведь суверенитет – это преж­де всего право решать самим. А алгоритмы… алгоритмы мы допишем. Была бы воля.

