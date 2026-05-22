Самое лучшее детство

А как я любила ходить купаться «на фонтаны»! Это сейчас все знают об опасности таких развлечений, а в мое время южные дети вволю плескались в фонтанах в парках. До сих пор помню: июль, жара, мы с бабулей идем «на фонтан», по пути заходим в универсам, покупаем на развес брынзу. Ее нарезают пластинками, бабуля выдает мне по одной, а я иду по городу, жую солоноватый сыр и жмурюсь от удовольствия. А потом, накупавшись, снова обсасываю брынзовую дольку, сидя на нагретом бордюре…

Летом вообще было раздолье. Не повели на фонтан – есть ванна! Не та, которая в ванной комнате, нет. У родни старая железная ванна хранилась в гараже, ее-то нам и ставили посреди двора частного дома, заполняли водой, и детскому счастью не было предела! Воду периодически подливали из шланга, холодную (мама щупала ее ладонью и неодобрительно качала головой), но это было даже хорошо: можно было вообразить, что ты проди­раешься через арктические льды, чтобы ловить поморников (запомнила это слово из мультика). А еще мы с троюродным братом как-то пытались переделать ванну в машину времени. Не получилось.

Зато всегда получалось оборвать боярку во дворе. Соседи гоняли детвору, берегли дерево, а чтобы отбить желание, говорили, что ягода – нас­тоящая отрава и ее собирают, чтобы продавать на базаре и травить людей. Звучало пугающе и оттого требовало всенепременной проверки. Проверяли всем двором, потом всем двором выслушивали от традиционных чужих бабушек на лавочке. Но бабушек все равно любили. Когда появлялись первые одуванчики, еще какое-то цветастое разнотравье, мы, дворовые дети, собирали букетики и разносили по подъездам. Хотя бы в благодарность за то, что в почти любую квартиру можно было постучать и попросить попить.

Мне было лет восемь, когда в Детском парке впервые, в честь 1 июня, установили надувной батут. Крас­но-сине-желтый, пахнущий как надувной плавательный круг. Очередь к нему была длиннющей, изнывающей от нетерпения. Прыгать с непривычки получалось плохо, помню, как какой-то мальчишка, бесцеремонно меня отпихивая, ворчал: «Девочка, что ты ко мне прицепилась?!» А я не прицепилась, я просто скатывалась со скользских складок батута, и каждый раз на этого мальчишку. А еще я помню ощущение счастья в эти моменты, такого простого, детского. Наверное, того самого, из песни «Крылатые качели»: «Только небо, только ветер, только радость впереди...» Прошло больше 30 лет, а ощущения того дня до сих пор меня не покидают.

Таких моментов, полных счастья и ожидания удивительного, было много. Все они – мое богатство, которое я периодически достаю из шкатулки памяти и бережно перебираю. Хочу, чтобы и у моих мальчишек копились вот такие же бусинки добрых, счастливых воспоминаний из самого лучшего детства.