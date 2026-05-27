Школьные годы чудесные

Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

Пару недель назад, провожая ребенка в школу, я обратила внимание на старшеклассников во дворе. Ребята вынесли колонки, усилители, что-то настраивали, репетировали, смеялись, периодически включая музыку и останавливая. «Подготовка к выпускному!» – подумала я.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И в этот момент меня словно перенесло на много лет назад. В мои школьные годы. В тот самый май 2000-го, когда все самое важное было еще впереди. Удивительно устроена наша память. Ты можешь годами не вспоминать об эпизоде, но стоит услышать знакомую музыку, и... прошлое «оживает».

Перед глазами – наш выпускной концерт. Мы с одноклассниками тогда сочинили отдельные песни на популярные хиты того времени для каждого учителя. Набросали тексты, нашли фонограммы, а потом репетировали после уроков. Тогда ведь не было ни ИИ, ни программ для монтажа, ни возможностей быстро все записать и отредактировать...

Но результат даже превзошел ожидания, все получилось очень душевно. Настолько, что нас потом вызывали на бис. До сих пор помню лица учителей: счастливые и немного грустные. Наверное, в те минуты они тоже осознавали, как быстро летит время. Да что говорить, мне и сейчас кажется, будто бы это было вчера.

Недаром вокруг все твердят: школа – маленькая жизнь, где зарождаются первая дружба, любовь и мечты. Где человек познает вкус победы и горечь разочарований. А еще это записки на уроках, совместные поездки, школьные дискотеки, шум и смех на последних партах. Может, поэтому спустя много лет люди устраивают встречи с одноклассниками? Тут дело не только в ностальгии. За годы совместной учебы они действительно становятся очень близки друг другу, поскольку вместе взрослеют, проходят через переживания и радости, которые помнят потом всю жизнь.

Интересно, что с возрастом начинаешь иначе смотреть и на учителей. В школьные годы мы думали, что они слишком строгие, требовательные, иногда даже несправедливые. А потом приходит понимание – они столько терпения, сил и души вложили во всех нас за это время. Как же много на самом деле зависит от педагога! И это не только знания, но и уверенность ребенка в себе, его отношение к жизни, способность мечтать и идти вперед.

Сейчас другое время. У нынешних выпускников гораздо больше возможностей, чем было лет 20–30 тому назад. Они растут в эпоху технологий, искусственного интеллекта, глобальных коммуникаций. Многие из них уже в школе запускают проекты, имеют доступ к мировым образовательным платформам. По сути, у них на ладони весь мир. Кто-то из этих ребят станет врачом, инженером, ученым, предпринимателем или создаст нечто новое, прославившись на всю страну. А есть и такие, кто будет хорошим семьянином, образцовым родителем, путешественником, саморазвивающейся личностью...

Очень хочется верить, что у нынешних выпускников все получится. Благодаря энергии, смелости и умению мечтать они обязательно найдут свое место в жизни. Главное – не потерять способность дружить, поддерживать друг друга, радоваться простым моментам. И в этом, пожалуй, и есть главная ценность школьных лет – они заканчиваются, но не покидают нашего сердца.

