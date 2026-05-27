За безопасность и комфорт

Сказать, что я получила массу положительных эмоций, – значит ничего не сказать. Признаюсь, до этого момента совсем не понимала смысла знаменитой цитаты из пес­ни Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!» И лишь вдохнув чистейшего горного воздуха, окунувшись в этот особенный турис­тический вайб, я, дочь казахских степей, полюбила их всей душой.

Помню, как всем потом говорила, что «Шымбулак» мне понравился больше. Да, на крупнейшем российском горнолыжном курорте впечатлили развитая инфраструктура и качественный сервис. Но наши горы мне показались куда красивее, и дышалось в них легче. А от видов и простора захватывало дух!

Правда, в плане удобства возник­ли вопросы. На «Шымбулаке» я была в будний день. И то на канатке наблюдалась очередь, причем в основном обычных зевак. Гости испытывали трудности с навигацией, оплатой, толкались у информационных стендов и метались в поисках нужных локаций. Одним словом, желающих оказалось намного больше, чем могла принять зона отдыха.

Из того, что меня тогда впечатлило, – это то, что въезд на лыжную базу разрешен только электротранспорту. Недавно такой ответственный подход я увидела и в Южной Корее, где очень бережно относятся к природе. Там на территории традиционных деревень из наследия ЮНЕСКО тоже ходит только экологичный транспорт. И здорово, что в этом мы берем пример с лучших.

Сегодня вопрос развития горного кластера в Алматы уже не ставится как «быть или не быть». Туристы давно облюбовали здесь самые укромные уголки уникальной природы. И если не взять под конт­роль этот растущий туристический поток, то его стихийность может выйти боком не только природе, но и самим людям, их безопасности.

К примеру, только после нескольких трагических падений на горе Болектау в Бурабае была построена деревянная лестница с перилами. Это хоть как-то обезопасило здешних туристов.

А еще я хорошо помню, как в том же Бурабае несколько лет назад были загажены все придорожные и прибрежные лесочки. Людям просто некуда было сходить по нужде, и горы использованных салфеток в лесу буквально кричали о необходимости строительства инфраструктуры.

Сейчас там с этим нет проблем. Введение лимитированного и платного въезда на территорию нацпарка также немного упорядочило ситуацию на дороге. А организация продуманных маршрутов регулирует потоки пеших туристов, не позволяя им бездумно бродить по округе.

Как обещают власти, в горном кластере «Almaty Superski» тоже все будет построено для людей. Не для тех, кто мечтает возвести там личные виллы, а для нас с вами, обычных туристов.

Лично мне давно уже не хочется отдыхать дикарем, самостоятельно продумывая каждую деталь путешествия. Я хочу дышать горным воздухом, кататься на лыжах, купаться в озерах, то есть иметь возможность побывать на природе и при этом не испытывать бытовые трудности. И если государство готово обеспечить мне в этих самых райских местах комфорт и безопас­ность, то я не вижу причин его в этом не поддержать.