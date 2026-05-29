Счастливы вместе

На этом интерес к даче младшего поколения нашей семьи заканчивается, как, впрочем, и у меня когда-то. Как я понимаю сына! В свое время я тоже ездила с родителями на дачу собирать занозы в малине и кормить комаров исключительно в обмен на шашлыки и купание в озере. А теперь уже в среду пишу планы на предстоящие выходные.

Для нас, зажатых в тиски офис­ных кресел, компьютеров и телефонов, загородный учас­ток стал и зоной фитнеса, и исследовательской лабораторией, и санаторием.

Наклоны при прополке, приседания при посадке, поднятие леек, работа пилой и секатором, а то и кувалдой задействуют мышцы, которые спали всю неделю. В городе мы вымучиваем заветные 10 000 шагов, наматывая круги по району или на тренажерах. На даче же километ­раж набегает незаметно, ведь там ты весь день в движении: от колодца к теплице, от теплицы к компосту, за инструментом в чулан и обратно к грядкам. Итог таких регулярных тренировок – ровный бронзовый загар, подтянутая фигура, селфи на фоне благоухающих жасминов и гроздьев черри, выращенных своими руками.

Главное, работать без фанатизма – избегать полуденного зноя, не поднимать тяжести и устраивать себе отдых. Да, мы такие дачники: не гонимся за урожаем картошки и капусты, наш надел – это и не произведение искусства. Мы пытаемся пробовать себя не только в роли агрономов, но и ландшафтных архитекторов – растим газон, обустроили альпийскую горку и сад. Как-никак, а созерцание красоты вокруг – будь то ровные стрелки лука, белые шары чубушника или россыпь звезд на черном небе – дарит чувство покоя и удовлетворения.

Моя мама едет за город… за вкусом. «Укроп из супермаркета не пахнет укропом, а лук – луком!» – ее манифест. Она терпеливо ждет появления первых помидоров, точно зная, что даже бурый, сорванный прямо с куста, еще теплый от солнца плод в сто раз вкуснее любого покупного.

С нею все сорняки идут в ход. Тысячелистник и спорыш – на ножные ванночки, календула и ромашка – на полоскание горла, чистотел и подорожник – на лечение ран. Когда мама на даче, на нашем столе появляются кулинарные изыски: щи из щавеля и крапивы, варенье из цветков одуванчика, чай из листьев малины, мяты и цветков ромашки. Благо на нашем участке этого дикоросного добра хоть отбавляй. Мы прошли испытания пижмой, чистотелом и лопухом. Чего не сделаешь, чтобы зарядиться порцией витаминов и антиоксидантов!

Даже наш кот обожает поезд­ки на фазенду. Тут он гуляет сам по себе, лакомится зеленью, ловит мышей и гоняет жирных мух.

И чем бы мы ни занимались весь день, вечером под звон комаров и птичьи трели встречаемся в беседке. Разговоры за чашкой чая снимают приятную усталость. А как потом крепко-крепко спится на даче!

Дачники меня поймут: в этом единении с природой есть своя неповторимая магия – сила, наполняющая энергией и вдохновляющая на созидание.