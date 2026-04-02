Форум «Киберфинансовый щит Казахстана: развенчиваем мифы о мошенничестве» собрал представителей IT-сектора и финансового, государственных органов и экспертов в области кибербезопасности, которые рассмотрели проблемы телефонного и цифрового мошенничества в Казахстане и рассказали о том, что происходит на «поле битвы» с киберпреступниками. Участники форума призывали мыслить позитивно: с киберпреступностью борются, связка «государство (регулятор⁄правоохранители) – банки – общество» успешно работает. Только, увы, в СМИ пишут все больше об успехах самих мошенников.

– Мы собрались, чтобы разрушить те мифы, которые существуют в контексте кибермошенничества в казах­станском обществе, вроде тех, что «банкам все равно, если деньги украли, и они не помогут их вернуть» или «мошенников не ловят, а если поймали, то отпускают». Это вопросы, от которых зависит спокойствие казахстанцев, это доверие к нашей финансовой системе и правоохранительным органам, – обратился к участникам сопредседатель Комитета по информационной безопасности альянса QazTech Евгений Питолин.

Секретарь партии «Amanat» Шолпан Каринова отметила, что форум проходит в рамках проекта «Цифровое общество», который партийцы реализуют уже больше года.

– Глава государства четко обозначил, что цифровизация является одним из приоритетных направлений государственной политики. 2026-й объявлен в Казахстане Годом цифровизации. Депутаты фракции партии «Amanat» в Мажилисе по вопросам формирования цифрового общества инициировали принятие ряда важных законов. В частности, приняты Цифровой кодекс, законы об искусственном интеллекте и кибербезопасности. В стране сформирована законодательная основа для внедрения цифровых решений, – сообщила Шолпан Каринова.

В целях защиты граждан от кибермошенничества, разъяс­нения алгоритмов его предупреждения во всех регионах действует проект «Цифровое общество». Особое внимание уделяется повышению цифровой безопасности и цифровой грамотности детей и пожилых граждан – именно они часто становятся жертвами мошенников.

Заместитель начальника департамента по противодейст­вию киберпреступности МВД РК Алибек Оразалы отметил, что цифровые сервисы не только открывают новые возможности для государства и общества, но и вооружают преступников инст­рументами совершения правонарушений. Немаловажную роль в противостоянии киберпреступности играет изучение передового зарубежного опыта, в том числе в ходе подобных встреч.

По мнению вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, уже проведена большая работа, один из ее показателей – принятие Цифрового кодекса. Но многое еще предстоит сделать.

Генеральный директор российской автономной некоммерческой организации «Белый Интернет» Элина Сидоренко сделала акцент на важности международного сотрудничества.

– Границ у цифрового мошенничества нет. Мошенники, call-цент­ры – одни и те же. Необходимо эту проблему рассматривать не только на уровне правоохранителей, которым огромное спасибо за их работу, но и обеспечивать диалог между институтами разных стран, – сказала она.

Мошенники становятся все изощреннее, они умело используют социальную инженерию, отметил председатель совета ассоциации «Цифровой Казах­стан» Денис Степанцев. Но вместе с тем, по его словам, приходит и осознание: система, которую удалось выстроить с государством, работает.

– За 2025 год киберполиция ликвидировала 13 call-центров, изъяла тонны оборудования, банки и операторы внедрили предиктивные модели, которые блокируют подозрительные транзакции и звонки. Это результат коллаборации, которой нет ни в одной другой стране Центральной Азии, – констатировал эксперт.

На предотвращение мошенничества успешно работает Антифрод-центр Нацбанка. Как подчеркнула его руководитель Айнур Измайлова, все случаи, когда переводы были заблокированы на этапе отправки или возвращены, – это неслучившие­ся трагедии. И успех в таких делах зависит от своевременного информирования.