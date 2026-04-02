Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Форум «Киберфинансовый щит Казахстана: развенчиваем мифы о мошенничестве» собрал представителей IT-сектора и финансового, государственных органов и экспертов в области кибербезопасности, которые рассмотрели проблемы телефонного и цифрового мошенничества в Казахстане и рассказали о том, что происходит на «поле битвы» с киберпреступниками. Участники форума призывали мыслить позитивно: с киберпреступностью борются, связка «государство (регулятор⁄правоохранители) – банки – общество» успешно работает. Только, увы, в СМИ пишут все больше об успехах самих мошенников.

фото Игоря Бургандинова

– Мы собрались, чтобы разрушить те мифы, которые существуют в контексте кибермошенничества в казах­станском обществе, вроде тех, что «банкам все равно, если деньги украли, и они не помогут их вернуть» или «мошенников не ловят, а если поймали, то отпускают». Это вопросы, от которых зависит спокойствие казахстанцев, это доверие к нашей финансовой системе и правоохранительным органам, – обратился к участникам сопредседатель Комитета по информационной безопасности альянса QazTech Евгений Питолин.

Секретарь партии «Amanat» Шолпан Каринова отметила, что форум проходит в рамках проекта «Цифровое общество», который партийцы реализуют уже больше года.

– Глава государства четко обозначил, что цифровизация является одним из приоритетных направлений государственной политики. 2026-й объявлен в Казахстане Годом цифровизации. Депутаты фракции партии «Amanat» в Мажилисе по вопросам формирования цифрового общества инициировали принятие ряда важных законов. В частности, приняты Цифровой кодекс, законы об искусственном интеллекте и кибербезопасности. В стране сформирована законодательная основа для внедрения цифровых решений, – сообщила Шолпан Каринова.

В целях защиты граждан от кибермошенничества, разъяс­нения алгоритмов его предупреждения во всех регионах действует проект «Цифровое общество». Особое внимание уделяется повышению цифровой безопасности и цифровой грамотности детей и пожилых граждан – именно они часто становятся жертвами мошенников.

Заместитель начальника департамента по противодейст­вию киберпреступности МВД РК Алибек Оразалы отметил, что цифровые сервисы не только открывают новые возможности для государства и общества, но и вооружают преступников инст­рументами совершения правонарушений. Немаловажную роль в противостоянии киберпреступности играет изучение передового зарубежного опыта, в том числе в ходе подобных встреч.

По мнению вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, уже проведена большая работа, один из ее показателей – принятие Цифрового кодекса. Но многое еще предстоит сделать.

Генеральный директор российской автономной некоммерческой организации «Белый Интернет» Элина Сидоренко сделала акцент на важности международного сотрудничества.

– Границ у цифрового мошенничества нет. Мошенники, call-цент­ры – одни и те же. Необходимо эту проблему рассматривать не только на уровне правоохранителей, которым огромное спасибо за их работу, но и обеспечивать диалог между институтами разных стран, – сказала она.

Мошенники становятся все изощреннее, они умело используют социальную инженерию, отметил председатель совета ассоциации «Цифровой Казах­стан» Денис Степанцев. Но вместе с тем, по его словам, приходит и осознание: система, которую удалось выстроить с государством, работает.

– За 2025 год киберполиция ликвидировала 13 call-центров, изъяла тонны оборудования, банки и операторы внедрили предиктивные модели, которые блокируют подозрительные транзакции и звонки. Это результат коллаборации, которой нет ни в одной другой стране Центральной Азии, – констатировал эксперт.

На предотвращение мошенничества успешно работает Антифрод-центр Нацбанка. Как подчеркнула его руководитель Айнур Измайлова, все случаи, когда переводы были заблокированы на этапе отправки или возвращены, – это неслучившие­ся трагедии. И успех в таких делах зависит от своевременного информирования.

Популярное

Все
Как станцевать любовь
Основа цифровой трансформации
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
МВД напомнило водителям о проверке документов
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Шекспир: символика смыслов
Во главе угла – безопасность ребенка
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Незаконную перевозку около 400 кг сазана и щуки пресекли в …
Обещают гарантированный доход: полиция предупредила казахст…
Использовали психологическое давление: пенсионерка едва не …
Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали …

