Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау

Поездки, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Находясь в Атырау с рабочей поездкой, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью комплекса по производству полипропилена ТОО «KPI Inc.», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Завод мощностью 500 тыс. тонн продукции в год располагается на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и является начальной фазой проекта строительства первого в РК интегрированного газохимического комплекса.

С момента запуска в ноябре 2022 года завод выпустил уже порядка 100 тыс. тонн продукции.

В целом, согласно производственной программе на 2023 год, запланирован выпуск более 300 тыс. тонн полипропилена различных марок. В дальнейшем он может использоваться для изготовления пластиковой тары, контейнеров, пленок, одноразовой посуды и многого другого.

Большая часть продукции завода отправляется на экспорт в Китай и Европу.

#Смаилов #производство #Атырау #завод #премьер #полипропилен

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