Алихан Смаилов прибыл в Цахкадзор
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Цахкадзор (Армения) для участия во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов до 2030 и 2045 годов, а также вопросы увеличения взаимной торговли, устранения административных барьеров на внутреннем рынке и ряд других.
Кроме того, планируется подведение промежуточных итогов реализации ранее достигнутых договоренностей.