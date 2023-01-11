Алихан Смаилов высказался о строительстве АЭС в Казахстане

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Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, когда будет принято решение по выбору технологий для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«АЭС - это очень сложный технологический объект, и мы хотим, чтобы его построили совместно с различными компаниями, которые имеют самые передовые технологии во всем мире. Мы хотим, чтобы это был многосторонний проект. Что касается определения Росатома в качестве основного поставщика - такого решения пока не было. Это решение мы будем принимать в текущем году с учетом проработки с международными экспертами», - сказал в кулуарах после заседания правительства Алихан Смаилов.

Он добавил, что составлена специальная дорожная карта совместно с Росатомом.

«Такую подготовительную работу мы должны провести. По итогам этой работы будет конкретно определено, кто будет поставщиком непосредственно ядерного и другого оборудования, и после этого мы уже будем до вас доводить информацию. Это еще требует экспертной проработки, решения пока еще нет», - резюмировал Алихан Смаилов.