Алина Алдамберген: На рынке ценных бумаг KASE объем первичных размещений в январе-ноябре вырос на 30% - до 4,7 трлн тенге

Интервью
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Уходящий 2022 год был полон на события. Несмотря на волатильность внешних рынков и мировых валют, высокую инфляцию и ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков, Казахстанская фондовая биржа за счет диверсификации предложенных финансовых инструментов продемонстрировала устойчивое развитие. Об итогах деятельности Биржи подробнее рассказывает Председатель Правления KASE Алина Алдамберген.

- Алина Утемисовна, пожалуйста, сообщите, какие результаты продемонстрировал фондовый рынок в 2022 году?

- В целом KASE успешно завершает 2022 год. Общий объем торгов на всех рынках KASE за 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года вырос на 59,4% и достиг 235,5 трлн тенге. При этом структура торгов переместилась на денежный и валютный рынки, а также в сектор ГЦБ.

На денежном рынке объем торгов за 11 месяцев нынешнего года составил 209 трлн тенге, что на 62,4% выше, чем за 11 месяцев прошлого года. Среднедневной объем сделок вырос с 572 млрд тенге за 11 месяцев прошлого года до 933 млрд тенге за 11 месяцев текущего года за счет спроса профессиональных участников к быстрому доступу к рынкам краткосрочной ликвидности.

На рынке ценных бумаг KASE объем первичных размещений в январе-ноябре вырос на 30% - до 4,7 трлн тенге. При этом наибольшая доля привлечения денежных средств путем размещения бумаг приходится на следующие сектора: ГЦБ – 75,3%, корпоративные облигации – 22,8%, облигации международных финансовых организаций – 1,8% и акции - менее 1%.

На вторичном рынке ценных бумаг объем торгов за 11 месяцев текущего года достиг 2,8 трлн тенге, что на 55,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Объем торгов государственными облигациями на вторичном рынке за аналогичный период вырос в 2,4 раза - до 1,77 трлн тенге. На рынке ГЦБ в этом году появились выпуски с плавающей купонной ставкой, привязанной к индикатору TONIA. Размещения со стороны корпоративных эмитентов сдерживались за счет высокой ставки заимствования и неопределенности.

Общий объем торгов иностранными валютами за 11 месяцев составил 19 трлн тенге, что на 39,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Доля торгов парой USD/KZT снизилась с 97,3% до 70,3%. Пара EUR/USD по итогам 11 месяцев занимает 15,6% в общем объеме торгов на валютном рынке. Объем торгов валютной парой RUB/KZT на KASE за 11 месяцев 2022 года составил 1,9 трлн тенге (10,2% от объема торгов валютой), что в 8,8 раз выше аналогичного периода прошлого года. В конце ноября впервые на площадке KASE было заключено пять сделок с фьючерсными контрактами на курс российского рубля к тенге на сумму 7,9 млрд тенге в количестве 1 млн штук.

- Какие основные тренды наблюдались на фондовом рынке Казахстана в 2022 году?

- В этом году наблюдались следующие тренды, которые повлияли на казахстанский фондовый рынок. Во-первых, когда акции локальных публичных компаний снизились в цене, отыгрывая внешние риски - рост мировой инфляции и резкий переход к циклу поднятия ставок со стороны центральных банков. В результате большинство мировых фондовых площадок закрыли I полугодие в территории медвежьего рынка снижением более чем на 20%. Индекс KASE в I полугодии потерял 27,2%, достигнув локального минимума 17 июня на уровне 2 617,15 пунктов, после чего рынок отыграл часть потерь.

В сложившихся условиях KASE был проведен ряд мероприятий в связи с режимом международных экономических санкций. Осуществлен анализ введенных санкционных ограничений и запретов, в том числе с привлечением международных консультантов, и предприняты меры по запрету осуществления определенных операций в связи с санкциями США, Великобритании, стран ЕС и иных стран. Усилен внутренний контроль и оптимизированы бизнес-процессы, внесены необходимые изменения во внутренние документы KASE. Проводится постоянный мониторинг новых ограничений и санкций в отношении лиц, находящихся под санкциями.

Во-вторых, устойчивая инфляция, продолжение темпов ужесточения денежно-кредитной политики и геополитическая напряженность способствовали дальнейшему снижению ведущих мировых площадок (SP 500 потерял 4,9%, DowJones – 6,2%, Nasdaq – 4,4%). Однако в противовес международным площадкам на казахстанском фондовом рынке Индекс KASE в июле и августе вырос на 10,4% и 6,7% соответственно, зафиксировав 13 сентября максимальную точку в 3 173,01 пунктов.

В-третьих, ситуация стала стабилизироваться с сентября этого года, когда Индекс KASE перешел в горизонтальный тренд со слабой отрицательной динамикой и в настоящее время консолидируется в зоне 3 100 пунктов.

В связи с глобальным ростом спроса на инвестиции в цифровые инструменты KASE прорабатывается вопрос с уполномоченным органом в части возможности внесения изменений в нормативные правовые акты для возможности внедрения и оборота цифровых активов на территории Казахстана.

- Недавно прошло IPO КМГ. Каких результатов достигла команда KASE?

- IPO АО "НК "КазМунайГаз" стало самым крупным в истории казахстанского фондового рынка по объему привлеченных средств от локальных инвесторов. Посредством подписки в торговой системе KASE компания привлекла 137,5 млрд тенге, в том числе 70,1 млрд тенге (51,0%) от физических лиц, 12,1 млрд тенге (8,8%) от юридических лиц и 55,3 млрд тенге (40,2%) от институциональных инвесторов. В кратчайшей перспективе KASE планирует рассмотреть вопрос о включении акций в расчет Индекса KASE.

За 2021 год количество счетов, открытых розничными инвесторами, выросло со 133 тысяч до 218 тысяч, а вовлеченность занятого населения достигла 2,3%. По состоянию на 1 декабря 2022 года в Центральном депозитарии числилось уже 522 970 лицевых счетов, открытых на 490 519 физических лиц, что соответствует уровню вовлеченности занятого населения в размере 5,6%.

При этом ожидается дальнейшая реализация АО "ФНБ "Самрук-Казына" программы приватизации национальных активов за счет проведения в 2023 году IPO национального авиаперевозчика АО "Эйр Астана", "зеленого" портфеля АО "Самрук-Энерго" - "Green Co" и SPO АО "KEGOC".

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