Внештатный советник министра юстиции РК по вопросам инклюзии Ляззат Калтаева рассказала в интервью, как проходила защита третьего периодического Национального доклада Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах

Фото: Сенат РК

– Казахстан недавно прошел процедуру защиты национального доклада по исполнению обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. Не могли бы Вы рассказать об этом?

– 24–25 июня 2025 года в Женеве, в рамках 144-й сессии Комитета ООН по правам человека, состоялось рассмотрение Третьего национального доклада Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.

Делегацию возглавила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова. В составе делегации были заместители первых руководителей и представители ключевых государственных органов страны.

На сессии делегация представила основные достижения Казахстана за последние 9 лет, особо акцентировав внимание на ключевых реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общества, защиту прав и свобод граждан, а также укрепление верховенства права.

Эксперты Комитета ООН уделили особое внимание практике реализации реформ, которые были внедрены в стране. В частности, обсуждались масштабные реформы, инициированные Главой государства, в таких областях, как защита прав человека, верховенство закона, а также новеллы национального законодательства, касающиеся предотвращения пыток и жестокого обращения, защиты права на мирные собрания и свободы ассоциаций, обеспечения свободы прессы и расширения прав журналистов, борьбы с торговлей людьми и семейно-бытовым насилием.

Следует также отметить, что в ходе диалога поднимались вопросы, выходящие за рамки отчетного периода (с 2016 по 2025 гг.), в том числе в отношении расследования событий в городе Жанаозен 2011 года. На данные вопросы членами делегации были также даны исчерпывающие ответы.

По итогам Защиты, эксперты Комитета отметили системный подход и открытость участников делегации. В особенности эксперты Комитета выделили усилие государства в проведенных расследованиях в контексте Январских событий, также была положительно отмечена проделанная работа в сфере обеспечения прав на мирные собрания и свободы слова, улучшения тюремной системы.

Делегация подтвердила приверженность открытому диалогу и дальнейшему продвижению стандартов в области прав человека.

– Каких результатов достиг Казахстан как участник Международного пакта о гражданских и политических правах?

– За отчетный период, в Казахстане проведены масштабные реформы, затронувшие жизнь и интересы каждого казахстанца.

Мы перешли от суперпрезидентской модели к сбалансированной системе с усиленной ролью Парламента. Упрощена регистрация партий, введена 30% квота для женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью.

Создан Конституционный Суд с возможностью прямого обращения граждан, а мандат Омбудсмена усилен на уровне конституционного закона. В регионах работают омбудсмены по правам ребёнка и уязвимых групп.

Приняты важные законы: о мирных собраниях — теперь действует уведомительный порядок; о петициях; о масс-медиа, расширяющий права журналистов.

Ужесточено наказание за преступления против детей, введено пожизненное за изнасилование малолетних.

Отменены ограничения на труд женщин, принят Социальный кодекс и закон о защите женщин и детей.

Усилен контроль за местами лишения свободы, расширены полномочия Национального превентивного механизма. Расследование пыток передано прокуратуре, и благодаря этому их число снижается. Жертвы получают компенсации через специальный фонд.

Казахстан отменил смертную казнь, ратифицировал ключевые международные протоколы и создал межведомственную рабочую группу для реализации рекомендаций ООН. Все эти меры — часть системного курса на развитие правового и справедливого государства.

– Как Вы оцениваете активность участия неправительственного сектора в прошедшей Защиты?

– Представители НПО приняли активное участие в процессе подготовке к Защите. Непосредственно перед самой защитой местными и международными НПО в адрес Комитета по правам человека ООН было направленно 22 альтернативных доклада, что в свою очередь свидетельствует об активной гражданской позиции среди НПО на территории Республики Казахстан.

Также, хотелось бы отметить их непосредственное участие на самой Защите. Представителями НПО было принято участие на отдельной сессий с экспертами Комитета для обсуждения насущных вопросов в Женеве. Они также имели возможность присутствовать в процессе самом зале проведения Защиты.

Также, 23 июня в предверии Защиты был проведен сайд-ивент на тему «Борьба с бытовым насилием в Казахстане», который был организован Уполномоченным по правам человека совместно с НПО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезім». Целью мероприятия было представить ключевые инициативы, реализуемые в области защиты прав женщин. В рамках мероприятия была освещена история и предпосылки криминализации насилия в стране, а также роль правозащитников, ученых, общественные инициативы по продвижению и укоренению в обществе принципа нулевой терпимости к насилию.

– Г-жа Калтаева, вы уже не первый год активно работаете над вопросами инклюзии и защиты прав уязвимых групп. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые изменения произошли в этой сфере в Казахстане за последние годы, и какие шаги еще предстоит предпринять для полноценной инклюзии?

– За последние годы в Казахстане произошли важные институциональные изменения, направленные на укрепление прав уязвимых групп. В 2023 году Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенций о правах инвалидов.

В стране учрежден Омбудсмен по правам социально уязвимых категорий населения.

В 2023 году принят Социальный кодекс, который содержит положения, касающиеся социальной защиты лиц с инвалидностью. Кодекс гарантирует равенство и недопустимость дискриминации во всех сферах жизни. Увеличены размеры государственных социальных пособий на 15%. Установлено пособие осужденным, осуществляющим уход за осужденными лицами с инвалидностью.

Также, одним из ключевых достижений я считаю передачу медобслуживания в учреждениях пенитенциарной системы в ведение Министерства здравоохранения, что позволило улучшить доступ к качественной медицинской помощи для осуждённых, в том числе с инвалидностью.

Полноценная инклюзия требует дальнейших усилий. Уверена, что государственные органы, в тесном сотрудничестве с гражданским сектором, продолжат принимать эффективные меры для повышения качества жизни людей с инвалидностью и их социальной интеграции.