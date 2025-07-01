Национальный управляю­щий холдинг (НУХ) «Байтерек» играет важную роль в диверсификации экономики Казахстана, предоставляя широкий спектр финансовых инструментов для поддержки отечественного бизнеса. В прошлом году поддержанные им предприятия продемонстрировали значительный рост – они смогли выручить 29,6 трлн тенге, то есть почти вдвое больше показателя 2023 года. Экспортная выручка увеличилась на 13% и достигла 2,4 трлн тенге. Кроме того, при содействии НУХ было создано более 17 тыс. постоянных рабочих мест.

О том, как холдинг решает задачи, направленные на индустриа­лизацию экономики, развитие инфраструктуры и освоение внешних рынков, – в интервью заместителя председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Жандоса Шайхы (на снимке).

– Жандос Алкенович, расскажите о крупных инвестиционных проектах, которые профинансировал холдинг. О тех, что вносят стабильный вклад в казахстанскую экономику, обеспечивают создание новых рабочих мест, повышение экспортного потенциала…

– По итогам 2024 года дочерними организациями холдинга – Банком развития Казахстана и Аграрной кредитной корпорацией – было одобрено 13 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 3 287 миллиардов тенге. Претворение в жизнь этих инициатив направлено на поддержку ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, химической отрас­ли, энергетики, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры.

В качестве примера хотелось бы привести такой значимый проект, профинансированный БРК, как строительство завода каустической соды и поливинилхлорида ТОО «Инновационный комплекс «Састобе». Ввод предприятия в эксплуатацию позволит заместить импорт, снизить себестоимость казахстанской продукции и обеспечить рост добавленной стоимости в химическом секторе. Еще два ценных для экономики республики проекта касаются модернизации завода по выпуску напитков – ТОО «RG Brands Kazakhstan» и ТОО «Таразский сахарный завод».

В рамках исполнения поручений Президента страны БРК привлечен к исполнению одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет – ремонту автомобильных дорог республиканского значения суммарной протяженностью не менее 5 100 километров.

Общая сумма финансирования по проекту – свыше одного миллиарда долларов, что подтверждает комплекс­ный подход государства к модернизации дорожной сети и укреплению логистической инфраструктуры Казахстана. Завершение данного проекта даст положительный эффект в части создания около 4 700 новых рабочих мест и более 8 000 временных – при строи­тельстве.

Также БРК участвует в проектах по переходу к экологически чистым источникам энергии и реконструкции существующих энергетических мощностей. В рамках данного направления банк финансирует модернизацию ТЭЦ-2 в Алматы, объем инвестиций в которую превышает 100 миллиардов тенге. Реконструкция этого энергоисточника имеет важнейшее значение для повышения энергетической эффективности, сокращения выбросов углерода и повышения качества жизнеобеспечения южного мегаполиса.

– На развитие инфраструктуры холдинг выделил 7,4 триллиона тенге. Почему так важно это направление работы? У каких инфраструктурных проектов, по Вашему мнению, наиболее высоки шансы стать новыми точками роста в ближайшем будущем?

– Современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура формирует фундамент для диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности, способствует улучшению инвестиционного климата, снижению логистических издержек, расширению рынков сбыта.

Например, после реконструкции порта Актау его пропускная способность увеличилась до 800 тысяч тонн грузов в год. Профинансированная Фондом развития промышленности закупка более 12 тысяч железнодорожных вагонов позволила стабилизировать перевозки и обеспечить занятость на отечественных машиностроительных предприятиях.

Осуществление таких проектов, как расширение северного причала порта Актау, развитие в Актау же мультимодального авиационного хаба, создание в Астане и Экибастузе дата-цент­ров и вычислительной инфраструктуры оказывают существенное влияние как на развитие регионов, так и на экономику страны в целом. К примеру, по нашим предварительным расчетам, запуск нескольких объектов в Мангистауской области обеспечит прирост валового регионального продукта до 12 процентов.

Среди перспективных направлений есть и останутся развитие цифровой инфраструктуры, включая дата-центры и защищенные вычислительные платформы; модернизация и строи­тельство транспортных узлов; расширение объектов энергетики с учетом экологических требований, а также инфраструктурные проекты в сфере туризма.

– Как известно, в этом году были созданы два гарантийных фонда. Как изменились правила кредитования? На какие новшества стоит обратить внимание предпринимателям?

– Да, действительно, на базе фонда «Даму» запущены два новых инструмента – гарантийные фонды, направленные на расширение доступа предпринимателей к кредитованию в банках. Согласно условиям программы, в рамках первого фонда (ГФ-1) проекты с объемом финансирования до семи миллиардов тенге могут получить гарантию до 85 процентов от суммы финансирования, но не более 3,5 миллиарда тенге. При этом приоритет отдается обрабатывающей промышленности, агропромышленному комплексу, транспорту и складированию (включая пассажирские и грузовые автоперевозки, складскую и логистическую инфраструктуру), услугам (информация и связь, образование, здравоохранение и другие).

В целом перечень приоритетных отраслей охватывает 60 кодов ОКЭД. Важно, что теперь их одобрение происходит в течение двух рабочих дней, так как по ГФ-1 внедрено портфельное гарантирование. Это означает: банк, подписавший соглашение с «Даму», сам принимает решение о применении гарантии по конкретной заявке.

В настоящее время в рамках ГФ-1 фондом «Даму» подписаны соглашения с девятью банками: Halyk Bank, «Банк ЦентрКредит», Forte bank, Bank RBK, Bereke bank, Alatau City Bank (бывший Jusan bank), «Фридом Банк Казахстан», «Нурбанк», «КЗИ Банк». Ряд кредитно-финансовых учреждений – Halyk Bank, «Банк ЦентрКредит», Freedom Bank – уже осуществили свои добровольные взносы. До конца года фонд планирует подписать соглашения и с другими банками, кредитующими бизнес в республике.

С момента запуска ГФ-1, по состоянию на 23 июня текущего года, поддержано 627 проектов на 75,2 миллиарда тенге кредитных средств, при этом сумма предоставленных гарантий составила 40,5 миллиарда тенге. Более 70 процентов одобренных нами заявок направлены на инвестиционные цели, включая ввод новых производств, приобретение оборудования и строительство. Наи­большее количество – около трети всех выданных займов – одобрено в обрабатывающей промышленности. Также наблюдается высокий спрос в транспортно-логистической отрасли, здравоохранении и образовании.

В рамках второго фонда (ГФ-2) гарантии предоставляются для более капиталоемких проектов – стоимостью от семи миллиардов тенге. Максимальный размер гарантии – до 30 процентов от стоимости проекта, а срок – до 15 лет. Все заявки, поступающие на гарантирование в рамках ГФ-2, обязательно рассматриваются в фонде «Даму».

Приоритетными направлениями для предоставления гарантий со стороны государства определены обрабатываю­щая, горнодобывающая промышленность (при условии последующей переработки добытых материалов), а также агропромышленный комплекс. Поддержка распространяется также на проекты, направленные на создание и развитие инфраструктурных объектов в энергетике, связи, транспорте, туризме, здравоохранении и образовании, а также на развитие сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование и рост перечисленных секторов.

Гарантийные фонды предоставляют гарантии банкам и другим кредитующим организациям по займам предпринимателей, у которых недостаточно собственного залога. Для бизнеса это означает доступ к кредитам по более низким ставкам и без жестких требований к залогу, а для экономики – новые рабочие места, выпуск экспортной продукции и развитие инфраструктуры в регионах.

Одно из принципиальных нововведений – безусловность и безотзывность предоставляемых гарантий, то есть выпущенные гарантийные обязательства не могут быть аннулированы или отозваны фондом «Даму».

Таким образом, система гарантийных фондов стала эффективным «мультипликатором» бюджетных средств, быстро превращая их в «длинные» и доступные деньги для предприя­тий малого, среднего и крупного бизнеса. Чтобы получить гарантии, предпринимателю необходимо обратиться непосредственно в банки-партнеры или дочерние организации холдинга: Банк развития Казахстана, Аграрную кредитную корпорацию, Фонд развития промышленности, Qazaqstan Investment Corporation. Также проконсультироваться можно в региональных филиалах фонда «Даму» или Call-центре по номеру 1408.

– Правительством Казахстана в рамках Национального плана развития до 2029 года поставлена задача по обеспечению ежегодного шестипроцентного роста экономики, удвоению ВВП к 2029-му и увеличению несырьевого экспорта в полтора раза. Как, учитывая макроэкономические вызовы, изменится стратегия работы «Байтерека»?

– Для достижения этих целей Правительство поручило холдингу инвес­тировать восемь триллионов тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и осуществление ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 триллионов тенге к 2027 году.

В этом году «Байтерек» проходит докапитализацию на один триллион тенге, львиная доля данных средств предусмат­ривается для прямых мер поддерж­ки через институты развития холдинга.

Наш инвестиционный пайплайн до 2027 года включает 333 проекта общей стоимостью свыше 19,7 триллиона тенге. Из них на прямое финансирование (кредиты, лизинг и прочие инструменты) предполагается направить 11,1 триллио­на. Только в текущем году объем освое­ния средств по линиям БРК, ФРП, АКК и QIC превысит 4,4 триллио­на тенге, что позволит запустить масштабные отрас­левые программы и создать значительный мультипликативный эффект для экономики рес­публики.

Кроме того, в целях решения поставленных задач в управляющем холдинге особое внимание уделяется развитию экспортного потенциала страны. В этой связи в прошлом году KazakhExport был преобразован из экспорт­ной страховой компании в полноценное экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Это позволило усилить поддержку несырьевого экспорта, в том числе расширить линейку инструментов, внедрив механизм гарантирования экс­портных сделок.

Гарантии, предоставляемые ЭКА, способствуют снижению финансовых рисков и укреплению конкурентоспособности отечественных предприятий на внешних рынках. Первые суммы, выданные в виде страховой поддержки, продемонстрировали эффективность данного инструмента: с его помощью казах­стан­ские экспортеры получили возможность участвовать в международных тендерах, расширяя географию поставок и укрепляя позиции на глобальной арене.

Совокупная сумма страховой поддержки в 2024 году достигла свыше 335 миллиардов тенге, объем экспорт­ного финансирования удвоился. В числе проектов, поддержанных ЭКА, в качестве примеров, можно назвать такие компании, как «Саламат», «Шин-Лайн», KazFeed, «Востокмашзавод» и другие.

В 2025 году ЭКА планирует расширить страховую емкость до одного триллиона тенге, а оказание поддержки экспортерам – до 600 миллиардов тенге. Запущенная компанией цифровая платформа «Личный кабинет экспортера», интегрированная с порталом bgov.kz, позволила перевести подачу заявок в онлайн-формат.

Таким образом холдинг «Байтерек» выстраивает комплексную и стратегически ориентированную систему мер поддержки, обеспечивающую долгосрочный рост экономики Казахстана, развитие приоритетных отраслей, укрепление экспортного потенциала и стимулирование деловой активности.