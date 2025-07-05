О системном стимулировании роста ВВП респуб­лики благодаря планомерной поддержке государством обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры и логистики в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров (на снимке).

– Ринат Эдуардович, расскажите, какие конкретно меры государственной поддержки оказывает Фонд отечественным товаропроизводителям и на каких условиях...

– Созданный по поручению Главы государства 11 мая 2020 года в целях развития промышленного потенциала отечественной экономики фонд (ФРП) как «дочка» Банка развития Казахстана, входящая в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек», занимается в основном лизинговым финансированием инвестиционных проектов.

По итогам первого квартала 2025 года доля финансового лизинга в портфеле фонда составила 90,6 процента. Необходимо подчеркнуть, что фокус внимания при этом обращен на казахстанских производителей, имеющих объективную потребность в поддержке.

Пул лизингополучателей широк – это отечественные машиностроительные предприятия, производители продуктов питания, швейной продукции, бытовой техники, стройматериалов, иных товаров, способствующих увеличению казахстанского содержания, повышению уровня локализации и импортозамещению.

Фонд развития промышленности является оператором Концепции развития обрабатываю­щей промышленности РК на 2023–2029 годы, в рамках которой осуществлялось финансирование по ставкам от трех до девяти процентов. Согласно новой стратегии холдинга «Байтерек», унифицированы процентные ставки по новым инвестиционным проектам. Для дальнейшей системной поддержки отечественных производителей и предпринимателей с учетом рыночных условий ФРП установил единую ставку вознаграждения – 12,6 процента годовых.

Кроме того, с 2024 года в рамках Концепции перехода Казахстана к зеленой экономике ФРП совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и организацией «Жасыл даму» осуществляет программу поддержки предприятий, задействованных в сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В рамках соответствующих проектов ставка финансирования составляет три процента годовых.

– Уточните, пожалуйста: поддержка фонда больше ориентирована на начинающих предпринимателей или давно действующих товаропроизводителей?

– Финансовая поддержка предполагает как содействие созданию новых предприятий, так и комплексной модернизации уже существующих производств в обрабатывающих и инфраструктурных отраслях. При поддержке фонда вводятся в эксплуатацию промышленные объекты, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием, соответствующим самым высоким международным стандартам.

Действующие предприятия также технически перевооружаются, для чего приобретают современные производственные линии, что позволяет производить продукцию более высокого передела. При этом основными постулатами корпоративной политики фонда провозглашены экономический эффект и социальная ориентированность проектов, подразумевающих значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание сотен рабочих мест, появление новых отечественных товаров, наращивание экспортного потенциала.

Перед фондом никогда не стоя­ла задача извлечения прибыли, у нас абсолютно другая миссия – укрепление экономического потенциала страны. Только в 2024 году в реальный сектор казахстанской экономики ФРП было направлено свыше 778 миллиардов тенге прямых инвестиций, поддержано 318 индустриальных и инфраструктурных проектов. При этом мы демонстрируем уверенный рост финансово-экономических показателей. За три года фонд более чем втрое – с 642 миллиардов тенге в начале 2022 года до двух триллионов тенге в 2025-м – увеличил объем инвестиционного портфеля.

Если говорить о крупных проектах в обрабатывающей промышленности, то в 2022 году фонд поддержал 14 предприятий на 129 миллиардов тенге, в 2023-м профинансировал 27 проектов на 187 миллиардов тенге. В 2024-м число новых и модернизированных производств при финансовой поддержке ФРП увеличилось более чем вдвое – 61 предприятие на общую сумму 370,8 миллиарда тенге.

– Есть ли среди проектов, поддержанных фондом, уникальные, ставшие своего рода «пилотами»?

– Безусловно, в нашем портфеле есть проекты, которые можно отнести к кластерным «пионерам». Их реализация позволяет любой моногород трансформировать в многопрофильный, с более разнообразной экономической структурой, что, кстати, произошло с Экибастузом, где благодаря поддержке ФРП теперь создан комплексный железнодорожный кластер по выпуску железнодорожных колес, мелкого и среднего литья, а также деталей верхнего строения пути. Совокупная производственная мощность предприятия, включающего в себя кузнечно-бандажный комплекс, составляет 160 900 единиц продукции в год, создано 800 новых рабочих мест.

В нынешнем году другой город – Сарань, уже в Карагандинской области – в результате работы по диверсификации экономики также был выведен из категории моногородов.

Отмечу, что в Сарани при поддержке фонда введен в эксплуатацию целый ряд промышленных предприятий, в том числе завод по выпуску бытовой техники. На территории площадью семь тысяч квадратных метров запущены высокотехнологичные линии по сборке семи видов бытовой техники: телевизоров, стиральных машин, кухонных плит, пылесосов, электрических водонагревателей, мини-печей, кухонных вытяжек. Производственная мощность предприятия составляет один миллион единиц техники в год. В рамках проекта создано свыше 1 100 новых рабочих мест.

Другое уникальное производство, при финансовой поддержке фонда введенное в эксплуатацию в Сарани, – завод по выпуску пассажирских автобусов, карьерной, строительной и дорожной спецтехники. Его производственная мощность – до 1 500 единиц меж­дугородных и городских автобусов и до 1 000 единиц спецтехники ежегодно. Более того, для повышения уровня локализации и создания полного цикла производства данный завод нынче запускает первое в Казахстане штамповочное производство кузовных деталей.

Еще один в полном смысле уникальный проект, введенный при финансовой поддержке фонда, – шинный завод опять же в Сарани. Это первое и единственное на сегодняшний день предприятие по выпуску автомобильных шин. Производственный комплекс включает в себя полный технологический цикл: подготовку сырья, изготовление резиновых смесей, компонентов, сборку шин, их вулканизацию и контроль качества готовой продукции. Мощность – 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей в год.

Таким образом, мы становимся свидетелями того, как в рес­публике создаются абсолютно новые, высокотехнологичные производства, соответствующие международным стандартам, – таких раньше не было.

Что же касается модернизации действующих производств, то и тут приведу пару примеров. Так, техническое перевооружение казахстанского завода трубопроводной арматуры при финансовой поддержке ФРП позволило увеличить его производственную мощность в десять раз – с 4,5 тысячи до 45 тысяч единиц трубопроводной арматуры в год. При этом штатная численность предприятия выросла вчетверо.

После модернизации отечественной швейной фабрики в Алма­ты выпуск готовой продукции удвоился и составил более одного миллиона швейных изделий ежегодно. Создано 111 новых рабочих мест. Таким образом, каждый проект имеет мультипликативный эффект в виде кратного наращивания производственных мощностей, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджет.

– Ринат Эдуардович, как известно, фонд поддерживает и транспортно-логистические проекты. Расскажите о них подробнее...

– Действительно, фонд активно содействует обновлению отечественного парка самой разнообраз­ной техники. К примеру, только в 2024 году ряд ведомств и организаций, задействованных в различных сферах и отраслях, обновил более тысячи пассажирских автобусов, которыми ежедневно пользуются миллионы казахстанцев; 260 автомобилей скорой медицинской помощи; 158 единиц противопожарной автоспецтехники. Также обновлены 2 316 пассажирских и грузовых вагонов, электропоездов.

Поддержка фондом машиностроительной отрасли Казахстана носит системный характер, так как эти проекты имеют высокое социальное значение. За весь период деятельности ФРП профинансировал закуп различными ведомствами и организациями свыше 30 500 единиц отечественной техники различного назначения.

В соответствии с Посланием Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», в котором Президент акцентировал внимание на необходимости развития аэрохабов и парка авиатехники, фондом осуществляется лизинговое финансирование малой авиации. В прошлом году при финансовой поддержке ФРП были приобретены четыре самолета малой авиации для нужд МЧС республики. В 2025 году уже переданы два борта, в течение текущего года будут поставлены еще два.

Кроме того, в прошлом году при нашей поддержке были поставлены три вертолета отечественного производства, которые будут задействованы для предупреждения и ликвидации лесных пожаров.

– Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что наряду с экономическими показателями для фонда важна также социальная составляющая каждого проекта...

– Я бы сказал, что в своей политике Фонд развития промышленности руководствуется триединством целей – экономической, социальной и экологической. По сути, указанные три базовых столпа являются определяющими принципами всей деятельности нашего финансового института.

Экономический фактор включает в себя стимулирование роста ВВП и экономики республики; социальный – создание новых рабочих мест, обновление и увеличение парка техники; экологический – учет при рассмотрении проектов экологических стандартов.

Об эффективности политики фонда свидетельствует присвоение ему ESG-рейтинга на уровне «2» с общим баллом 63 Международным рейтинговым агентством Sustainable Fitch в 2024 году. Это одна из самых высоких оценок, присвоенных структурам финансового сектора. Как известно, ESG-повестка охватывает прежде всего социальный и экологический факторы.

Кроме того, в прошлом году Международное агентство Moody’s увеличило кредитный рейтинг Фонда с «Ва1» до «Ваа3», прогноз «позитивный».