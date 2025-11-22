По настоящее время она занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения.

Родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И.Жунсугурова.

Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.

В 1993-1994 гг. – врач-терапевт поликлиники №7, городской клинической больницы №5 города Алматы.

1994-2000 гг. – клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.

В 2000-2001 гг. работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.

2001-2005 гг. – главный специалист управления здравоохранения Алматинской области.

В 2005-2009 гг. занимала руководящие должности в территориальных подразделениях комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.

2009-2010 гг. – директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.

2010-2011 гг. – заместитель начальника управления здравоохранения города Алматы.

2011-2012 гг. – директор департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.

В 2012-2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.

2015-2018 гг. – руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.

В 2018 году – заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.

2018-2022 гг. – заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны.