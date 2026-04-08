Алматбек Аманбек завоевал золотую медаль ЧА по греко-римской борьбе
Решающая схватка завершилась досрочной победой казахстанца
Казахстанский борец греко-римского стиля Алматбек Аманбек стал победителем чемпионата Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
"Классик" дошел до финала в весовой категории до 72 килограммов, где ему противостоял Мохаммад Джавад Резаи (Иран).
Решающая схватка завершилась досрочной победой Аманбека (туше).
Ранее в противостоянии за "бронзу" потерпел поражение Ербол Камалиев (до 60 кг).
Также сегодня, 8 апреля, за "бронзу" поборются Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).