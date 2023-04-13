Алматинские школьники стали победителями международного конкурса NASA

Фото пресс-службы МП РК

Научный проект «Aenoica», подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления города Алматы Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По словам куратора – ученика 11 класса Райымбека Абилбека, идея основана на внедрении новых технологий.

«Мы не только создали станцию, которая станет домом для 300 тысяч жителей, но и систему жизнеобеспечения с использованием квантовых коммуникаций, технологически развитую агрокультуру. Я очень рад, наш проект оказался успешным», – отметил Райымбек.

Конкурс космических поселений – это ежегодный конкурс для учащихся 7-12 классов, организованный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Участие в нем могут принять школьники и студенты со всего мира, которые трудятся над разработкой концепции свободного космического поселения. В этом году в нем приняли участие около 30 тысяч школьников со всего мира. По итогам алматинские школьники заняли первое место, отметили в Минпросвещения.