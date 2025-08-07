Алматинский театр кукол приглашен на один из крупнейших шекспировских фестивалей мира

Театр
505
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В 2026 году спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный режиссером Диной Жумабай, будет представлен на мировой сцене на казахском языке

Фото: Управление культуры Алматы

В рамках Международного фестиваля «Off Avignon», проходящего во французском городе Авиньон, реализован особый проект, организованый «International Shakespeare Festival Craiova» - одним из престижных фестивалей в мировом театральном пространстве. Цель проекта – отобрать лучшие спектакли и театральные коллективы, представляющие современные интерпретации произведений Уильяма Шекспира. Из 18 театров из разных стран мира, представивших свои спектакли, одним из двух лучших коллективов был выбран Государственный театр кукол города Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Фестиваль проводится с 1994 года на регулярной основе в городе Крайова (Румыния) и сегодня считается одним из самых авторитетных и современных культурных событий на мировой театральной арене. В 2024 году фестиваль представил 380 спектаклей на 70 различных площадках, собрав более 200 тысяч зрителей. Пройти столь серьёзный отбор и получить возможность выступить на такой мировой сцене – большая честь для Государственного театра кукол и значительное достижение для национальной культуры.

«Мы посмотрели спектакль “Ромео и Джульетта”. Это было потрясающе! Один из самых волнующих спектаклей фестиваля в Авиньоне! Были моменты, когда я не мог сдержать слёз. Постановка на высшем уровне: великолепная режиссура и актёрская игра. Благодарим вас за возможность увидеть такое произведение!» – отметил организатор «International Shakespeare Festival Craiova» Андрей Стефанескью.

В 2026 году спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный режиссером Диной Жумабай, будет представлен на мировой сцене на казахском языке. Это будет новым творческим вызовом для коллектива театра кукол. Этот фестиваль в Румынии, ставший площадкой международного диалога, соединяющей различные культуры и предоставляющей возможность по-новому осмыслить наследие Шекспира, является успешным итогом участия алматинского театра в фестивале «Off Avignon» во Франции.

Фестиваль «Off Avignon» сыграл роль важного моста, позволившего Государственному театру кукол Алматы установить связи с лучшими творческими коллективами мира, обменяться профессиональным опытом, повысить квалификацию и наметить совместные проекты на будущее. Это значительно расширило культурные связи театра с такими странами, как Франция, Англия, Германия и Италия, и открыло новые горизонты для творческого развития.

 

#театр #лучший #спектакль #Шекспир

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Созвучие графики и поэзии
Спасет родительский контроль
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Аида Балаева прокомментировала ситуацию вокруг Казахского н…
Камерная музыка лета: столичных меломанов приглашают на кон…
История Бейбарыса поразила зрителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]