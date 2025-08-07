В 2026 году спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный режиссером Диной Жумабай, будет представлен на мировой сцене на казахском языке

Фото: Управление культуры Алматы

В рамках Международного фестиваля «Off Avignon», проходящего во французском городе Авиньон, реализован особый проект, организованый «International Shakespeare Festival Craiova» - одним из престижных фестивалей в мировом театральном пространстве. Цель проекта – отобрать лучшие спектакли и театральные коллективы, представляющие современные интерпретации произведений Уильяма Шекспира. Из 18 театров из разных стран мира, представивших свои спектакли, одним из двух лучших коллективов был выбран Государственный театр кукол города Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Фестиваль проводится с 1994 года на регулярной основе в городе Крайова (Румыния) и сегодня считается одним из самых авторитетных и современных культурных событий на мировой театральной арене. В 2024 году фестиваль представил 380 спектаклей на 70 различных площадках, собрав более 200 тысяч зрителей. Пройти столь серьёзный отбор и получить возможность выступить на такой мировой сцене – большая честь для Государственного театра кукол и значительное достижение для национальной культуры.

«Мы посмотрели спектакль “Ромео и Джульетта”. Это было потрясающе! Один из самых волнующих спектаклей фестиваля в Авиньоне! Были моменты, когда я не мог сдержать слёз. Постановка на высшем уровне: великолепная режиссура и актёрская игра. Благодарим вас за возможность увидеть такое произведение!» – отметил организатор «International Shakespeare Festival Craiova» Андрей Стефанескью.

В 2026 году спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный режиссером Диной Жумабай, будет представлен на мировой сцене на казахском языке. Это будет новым творческим вызовом для коллектива театра кукол. Этот фестиваль в Румынии, ставший площадкой международного диалога, соединяющей различные культуры и предоставляющей возможность по-новому осмыслить наследие Шекспира, является успешным итогом участия алматинского театра в фестивале «Off Avignon» во Франции.

Фестиваль «Off Avignon» сыграл роль важного моста, позволившего Государственному театру кукол Алматы установить связи с лучшими творческими коллективами мира, обменяться профессиональным опытом, повысить квалификацию и наметить совместные проекты на будущее. Это значительно расширило культурные связи театра с такими странами, как Франция, Англия, Германия и Италия, и открыло новые горизонты для творческого развития.