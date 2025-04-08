Фото: В.Третьяков, О.Бугаева

Аналитики подробно изучили статистику за 2023 год, провели опросы жителей, заявителей проектов, экспертов, госслужащих и пришли к выводу, что практически повсеместно президентская инициатива по вовлечению граждан в процессы принятия решений буксует. Исключением можно назвать Алматы, где власти не только ежегодно получают тысячи заявок на БНУ от жителей, но и реализуют сотни самых лучших проектов.

От чего зависит положительный опыт Алматы в реализации БНУ и как он может помочь другим казахстанским городам – сегодня об этом наш «Эксперт-совет». Спикеры поделятся полезной информацией и своим взглядом на проблему с точки зрения поиска ее решения.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ…

Именно на вовлечении населения сделал акцент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, когда 15 июля 2019 года на расширенном заседании Правительства подчеркнул важность эффективности использования государственного бюджета. В том же году запустили пилотный проект «Бюджет народного участия» в Алматы и Астане, а затем его постепенно расширили на все города страны, где живут свыше 10 тыс. человек.

Уже больше пяти лет городское население республики имеет возможность вносить свои предложения по благоустройству территорий и привлекать для этого государственное финансирование. Причем речь идет о немаленьких деньгах, на данный момент – о доле не ниже 10% от годового объема расходов города на бюджетную программу«Жилищно-коммунальное хозяйство».

Со ссылкой на Министерство финансов РК «Десента» приводит в своем исследовании такие цифры: с внедрением Бюджета народного участия в городах объем возможных расходов на реализацию проектных предложений выроссо 100 млн тенге в 2019 году до 21,9 млрд тенге в 2023 году. За 2019-2022годы на реализацию проектных предложений из городских бюджетов выделено 27,2 млрд тенге, на 2023 год был запланирован 31 млрд тенге.

– При всем при этом БНУ – наша гордость и боль. Инициатива БНУ – вещь правильная, и колоссальный потенциал ее не исчерпан абсолютно. Ведь в первую очередь он не про благоустройство, а про формирование активного населения, – говорит руководитель ОФ «Десента» Сергей Гуляев. – Пользуясь этим инструментом, безо всякой политической подоплеки можно мотивировать людей к активной гражданской позиции. Ведь благоустройство – это общая боль 70% жителей нашей страны. Только гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Наша команда много лет занимается темой развития местного самоуправления, соучаствующего проектирования и бюджетирования – тема стала нам интересна еще до появления БНУ. Ну а сейчас мыпонимаем, что и БНУ реализуется в стране не на полную мощность. Чтобы получить максимально детальную картину и дать толчок к лучшей работе, провели комплексное исследование. К сожалению, цифры говорят сами за себя.

Как подчеркивает Сергей Гуляев, задачей исследования было не просто собрать все статданные, но и выработать рекомендации, а для этого – получить мнения участников о проблемных вопросах, решив которые, можно принципиально изменить ситуацию. И разные стороны говорили о разных сложностях.

Например, простые граждане и авторы заявок нередко жаловались на то, что доступной информации о проекте недостаточно – она или хорошо запрятана на сайтах акиматов, или же очень скупая, и почти повсеместно ее подача рассчитана на то, что человек будет целенаправленно искать эти данные. Чуть лучше обстоят дела с соцсетями – но там, что называется, нужно поймать важное объявление в своей собственной ленте и быть, как минимум, подписанным на аккаунты акиматов. Словом, полноценной связки местных исполнительных органов и жителей в вопросе информирования о БНУ нет.

Эксперты, которых опрашивали в рамках исследования, в свою очередь часто жаловались на низкий уровень осведомленности граждан об особенностях программы: казахстанцы нередко путают БНУ с традиционным благоустройством, которое выполняют акиматы. Госслужащие, отвечающие за реализацию БНУ, выделяли в качестве слабой стороны программы низкую активность населения. Например, один из павлодарских чиновников привел такие цифры: в 2022 году за все проекты голосовали 4000 человек, и это из 200 тысяч взрослого населения региона.

– Очевидно, что эти проблемы образуют в некотором роде замкнутый круг. Вроде как БНУдолжен «воспитывать» гражданскую активность, поэтому низкая активность в начале должна постепенно сглаживаться через некоторое время. Но если власти проводят слабую информационную кампанию, то как люди должны узнавать о своих возможностях?– продолжает Сергей Гуляев.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – ТОЖЕ ОПЫТ?

Пожалуй, очень детально эту взаимосвязь можно проследить как раз по истории реализации Бюджета народного участия в Павлодаре. Еще до старта БНУ в городе на «Иртыше» ОФ «Десента» проводил подобный локальный проект, затем продолжил обучать граждан правильному составлению и подаче заявок для финансирования уже в рамках БНУ, то есть информационного вакуума здесь не было.

Однако чуда не произошло:проекты первого павлодарского потока 2020 года, а это всего 5 локаций, удалось реализовать спустя два года после появления самих заявок. Неудивительно, что в 2021-м энтузиазма у павлодарцев особо не прибавилось: люди просто не видели того, что сделано. В итоге число заявок выросло до 26, но до голосования дошли только14. Принципиальных изменений дальше не последовало. Более того, летом 2024 года жители многих дворов, до кого так и не дошла очередь БНУ, написали открытое письмо акиму Павлодарской области, высказав свое разочарование и требуя сделать обещанное властями.

Но если кто-то подумает, что опыт Павлодара вовсе не показателен – ведь это лишь один из десятков казахстанских городов – то это заблуждение. Исследование «Десенты» подтвердило – клубок проблем почти везде одинаковый.

– Местные госорганычаще всего просто занимаются обычным благоустройством, потому что для них заявки жителей – это дополнительная головная боль. И многие искренне не понимают, зачем вовлекать людей. Плюс в госорганах не хватает специалистов. Я смотрел все сайты областных центров – ведь по законодательству информация о БНУ должна быть размещена на интернет-ресурсе акимата. Но у многих висят старые документы, созданы шаблонные положения о БНУ, кое-где была просто предусмотрена шапка – проваливаешься в раздел, а там пустота. Были кейсы, когда в скаченном документе находили буквально одна строка с набором бессмысленных символов – букв, цифр, знаков, – приводит примеры Сергей Гуляев. – Инициатива, предложенная Президентом, начала реализовываться в пилотном режиме в Алматы в 2019 году. И как показало время, этот мегаполис стал едва ли ни единственным городом страны, где БНУ работает так, как это задумывалось изначально.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ

В управлении финансов города Алматы сообщили, что все годы реализации инициативы здесь выделяли именно тот объем финансирования, который требовался на БНУ. На 2025 год для Алматы – это 17 млрд тенге с лимитом на один проект в 25000 МРП.

Попробуем разобраться, в чем именно кроется секрет алматинского успеха (кроме правильного финансирования, что хоть и важно, но не решающе в сфере БНУ) и что из этого могут позаимствовать другие регионы.

Начнем с того, что для БНУ в Алматы создан отдельный сайт budget.open-almaty.kz. За его работу отвечает Центр развития города Алматы, который изначально совместно с городским управлением стратегии и бюджета и занимался внедрением пилотного проекта. В 2019 году, на этапе подготовки, специалисты изучили лучшие мировые практики и на их основе разработали не только весь алгоритм – от подачи заявки до подведения итогов голосования, но и специализированный интернет-портал.

И сегодня он гораздо более удобный и информативный, чем скупые и спрятанные разделы сайтов акиматов большинства городов страны, которые посвящены БНУ. И это очевидно для любого пользователя.

– В 2024 году мы запустили обновленную версию интернет-портала БНУ с целью улучшения пользовательского опыта, а также с учетом предложений участников и Общественного совета города Алматы, – говорит ЕрболМедеуов, директор департамента общественных коммуникаций АО «Центр развития города Алматы». – Например, портал стал инклюзивным благодаря введению режима для слабовидящих пользователей, это было предложено самими участниками БНУ. Обновили личный кабинет – в нем теперь реализованы автоматические уведомления о статусе проектов и возможных нарушениях, что позволяет пользователям быть в курсе всех изменений в реальном времени.

Немаловажно, что здесь собраны обучающие материалы, все проектные предложения прошлых лет, протоколы решений комиссий, отчеты о реализации, есть слайды с аналитикой, интерактивная карта реализованных проектов с различными фильтрами, упрощающими поиск нужной информации.

Работать с сайтом budget.open-almaty.kz действительно легко. В том числе и благодаря этому инструменту реализация БНУ в Алматы идет без скрипа. По данным Центра развития города Алматы, за период 2019-2024 годов через портал поступило 15 777 заявок для участия в БНУ.

Инфографика с сайта budget.open-almaty.kz

Проекты БНУ в Алматы с 2019 по 2023 год

АКИМАТ – НА СВЯЗИ

Однозначно, портал помогает нивелировать человеческий фактор в таких моментах реализации БНУ, как аналитика, быстрая подача заявки, прозрачная экспертиза и честное голосование. Однако многое по-прежнему зависит не от роботов, а от живых исполнителей.

– Информирование о БНУ у нас идет круглый год, потому что люди с вопросами благоустройства дворов обращаются постоянно. Как только в одном дворе начинают работы, жители соседнего тут же идут в акимат с вопросами, когда же их очередь. Раньше мы рассказывали о том, что есть проект БНУ, сейчас горожане о нем уже знают, а мы помогаем разбираться в деталях – авторизоваться на портале, составить смету, найти эскизы, сделать замеры, – говорит главный специалист отдела благоустройства Алмалинского района города Алматы КеримханАбдраман. – Наш акимат всегда на связи – у нас есть не только сайт и соцсети, но и чаты в мессенджерах. Часто проводим встречи во дворах, нас приглашают на собрания через ОСИ и КСК. В среднем в неделю у нас 3-4 обращения по БНУ. Ну и примерно за месяц до «открытия» портала – то есть досезонного начала приема заявок, мы уже сами всем, кто обращался ранее, напоминаем – завершайте оформлять проект.

К слову, сегодня жители района уже не ограничиваются преображением своих дворов, хотя это по-прежнему самая популярная категория заявок. Благоустройство общественных зон людям тоже интересно. Но тут важно понимать, что для целого парка порой недостаточно одного проекта – не хватит сумм БНУ. Но тем не менее уже были реализованы интересные идеи, например, восстановлено место, где снимали эпизод из культового фильма «Игла» – драку героя Виктора Цоя с наркоманами у трансформаторной будки. Поклонники музыканта прежде своими силами поддерживали здесь чистоту. Но затем подали заявку на БНУ, и в 2024-м по адресу Желтоксан, 121, на пересечении с улицей Богенбай батыра, появился новый арт-объект.

– За последние два-три года мы видим динамику – не только рост заявок, но и рост числа голосующих. Есть борьба между проектами, ведь мы заранее предупреждаем, что все заявки удовлетворить не сможем, значит, теперь все зависит от вашей активности. Если не начнете голосовать, вас просто обставит соседний дом, – поясняет Керимхан. – И как только открывается этап голосования, мы не только на сайте и в соцсетях даем объявление, но и во все чаты сообщаем. Тем, кто подавал проект (они оставляют свои контакты), звоним, чтобы они своим соседям напоминали.

Сейчас в Алматы в рамках БНУ идет процедура определения подрядчиков, например, Алмалинскому району нужно реализовать в этом году 52 заявки, победившие в прошлом году, – на это району выделено 2 млрд тенге. И здесь хочется сделать небольшую ремарку с отсылом вновь к Павлодару.

Когда БНУ начинали реализовывал в городе на Иртыше и были лишь единицы победивших заявок, одной из причин долгой реализации проектов власти называли нежелание бизнеса участвовать в госзакупках – бюджет у каждого из проектов был небольшой, поэтому конкурсы на определение подрядчиков просто признавали несостоявшимися.

Конечно, сегодня ситуация изменилась в том числе и потому, что суммы финансирования выросли, но в Алматы сразу подошли к этому этапу иначе. Как пояснил Керимхан, в одном конкурсе разыгрывают работы сразу по нескольким заявкам БНУ, детально прописывая все это в техспецификации. Все заявки разделяют по группам так, чтобы потенциальный исполнитель справился с полученным объемом за сезон. Это и для подрядчика выгодно – он получает нормальный объем работ (на благоустройство двора за 10-15 млн могут и не найти желающих), и для контроля проще, когда властям нужно следить не за десятками фирм исполнителей, а за несколькими.

Более того, когда подрядчик определен, с ним знакомят жителей, происходят обсуждения проекта на «нулевой точке».

– Например, у нас была ситуация, когда жители в свой проект включили какую-то декоративную арку, которую к моменту исполнения работ смогли найти только в России – с учетом этой закупки и перевозки бюджет сильно вырастал, – поясняет Керимхан Абдрамана. – Но жители и подрядчик при нашем участии смогли договориться, сообща нашли замену. Важный плюс – идет контроль со стороны жителей за ходом работ. Ни в каких инструкциях не прописано, что мы должны выйти на место и представить подрядчика, но горожане этого требуют.

ГОЛОС НАРОДА

Очевидно, что для успешной реализации Бюджета народного участия необходимы два ключевых, взаимодополняемых фактора: четко выстроенная работа ответственных госорганов и вовлеченность граждан. Только вот второго трудно добиться без первого: когда жители не видят реализации своих идей, они просто опускают руки и перестают их предлагать. Впрочем, было бы несправедливо обвинять исключительно власти в пассивности жителей – в конце концов, у каждого гражданина есть не только права, но и обязанности. Об этом, например, говорит Асель Нургазина – председатель ОСИ дома по адресу Розыбакиева, 51, где реализовали уже не один проект в рамках БНУ.

«Три года назад мы создали ОСИ, как и другие четыре соседние дома нашего двора. У нас была большая некрасивая старая площадка, и потому мы решили участвовать в проекте БНУ для ее благоустройства. И отдел ЖКХ Алмалинского района нам очень помог, буквально сопровождая и подсказывая, что и как нужно делать – какие бумаги готовить, что заполнять на сайте, как уложиться в бюджет. Да, возможно не хватило немного индивидуальности в проекте, потому что можно захотеть какие-нибудь необычные малые формы, но в итоге подрядчик их просто нигде не найдет. Но главное – двор изменился.

В нашем первом проекте по благоустройству мы набрали около 1200 голосов, и этого оказалось более чем достаточно. Хотя у нас в доме всего 44 квартиры, и таких домов – пять. Но мы,активисты, подключали к голосованию родственников, друзей, обходили поквартирное всех, чтобы помочь пожилым людям, которые не совсем понимали механизм голосования.

Когда мы подали заявку на второй проект, убеждать уже никого не нужно было, но напоминать все же приходилось.Возле наших домов был стихийный рынок, куда привозили продукты питания, в том числе рыбу, откровенно говоря – стояла вонь и грязь. И все это в трех метрах от домов. На каждом собрании люди просили что-то сделать с этим безобразием. И помог БНУ – мы вновь подали заявку, и там для нас сделали небольшую парковую зону. И вот уже в третий раз мы подали заявку на озеленение и облагораживание верхней части двора.

Десятилетиями наши люди вели разговоры в формате «власти должны, обязаны», но в вопросах благоустройства это устаревшая модель. Вот у нас есть неплохой инструмент – Бюджет народного участия. Но его работоспособность невероятно зависит от вовлеченности граждан, скажу более – 80% успеха зависит от настойчивости председателей ОСИ и КСК как движущей силы.

В нашем общедомовом чате – 120 человек, и было время каждый день многие из них писали – «детям негде играть», «во дворе грязно», «отдохнуть негде» и так далее. И вот здесь задача председателя развернуть этот поток негатива и донести конкретную информацию: хотите двор – начинайте действовать. У горожан тоже есть обязанности друг перед другом».

Еще одна жительница Алматы, которая была автором проекта в рамках БНУ, – Айгуль Муслимова подчеркивает, что можно было бы плотнее взаимодействовать именно с активистами, общественниками, которые станут проводником информации и смогут растормошить пассивных горожан.

«Первый проект в нашем дворе по улице Кабанбай батыра, 139 реализовали в 2021 году, второй – в 2023-м. И это стало стимулировать неравнодушных жителей нашего двора: например, они начали заниматься палисадниками, которые до этого были заброшенными. Замечу, что для алматинцев это в принципе характерно – у нас немало неравнодушных граждан, у нас сильное экосообщество. Поскольку я активно веду соцсети, в том числе освещая наше участие в БНУ, то по обратной связи поняла, что в других городахКазахстана есть проблемы с информированием граждан – многие и не знают, что есть такая возможность».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По мнению экспертов «Десенты», в реализации Бюджета народного участия есть трудности, которые нужно решать на республиканском уровне. Помимо того, что по всей стране можно более качественно использовать опыт Алматы, было бы правильным доработать всю нормативно-правовую и методологическую часть.

Во-первых, необходимо дать полноценное определение, что же такое БНУ. Сегодня оно прописано скупо– «участие граждан в распределении средств местного бюджета». Можно разработать эталонное положение с учетом особенностей и опыта разных регионов. Во-вторых, нужно включить понятие «Бюджета народного участия» в Бюджетный кодекс, описать его цикл, закрепить ответственные роли на центральном и местном уровнях, ответственность акиматов за неисполнение проектов или неполное финансирование БНУ. В-третьих, важно нивелировать серьезное неравенство в финансировании городов в зависимости от количества жителей – это большой минус всей инициативы сегодня.

В городе районного значения проект БНУ не должен превышать 1500 МРП, то есть 5,9 миллиона тенге. Учитывая ситуацию с потребностями в сфере благоустройства как раз-таки маленьких городов, стоимость строительных материалов, затраты на логистику в труднодоступные населенные пункты, становится очевидно, что лимит нужно повышать. Лучше сделать меньше количество проектов, но терять при этом их качество. Пока же это ограничение – одна из основных причин низкой активности жителей городов с населением от 10 000 до 30 000 человек.

Также в ОФ «Десента» подчеркивают, что существует серьезное препятствие в процессе анализа данных в связи с отсутствием единого оператора инициативы в нашей стране, а также с отсутствием единой методики мониторинга и оценки БНУ. К слову, такую методику павлодарские общественники уже разработали.

Еще одна из рекомендаций – создать в городах проектные центры инициативного бюджетирования, которые бы взяли на себя функции образовательно-консультативного центра. По большому счету, это даже могли бы быть НПО, которые через государственный социальный заказ выстроили бы обучение и сопровождение граждан для участия в БНУ.

И все же несмотря на все сложности, эксперты сходятся во мнении, что в Казахстане есть опыт, который можно назвать возможным решением проблемы неактивной реализации БНУ. Инициатива, которая сейчас идет со скрипом, может разогнаться и дать максимальный эффект.

Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта SolutionsJournalismLab II и выражает личное мнение и позицию автора.