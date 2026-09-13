Новую спасательную станцию открыли на реке Илек в Актобе

Фото: МЧС

В Актобе открыли новую спасательную станцию областного оперативно-спасательного отряда. Она будет круглосуточно обеспечивать безопасность на пятикилометровом участке реки Илек, передает Kazpravda.kz.

В открытии станции приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, сотрудники ДЧС и ветераны органов гражданской защиты.

Станцию построили за счет областного бюджета в августе–сентябре 2026 года. Для выхода спасателей на воду оборудован пирс. В здании предусмотрены бокс для техники, комната отдыха и кухня.

«Спасатели будут круглосуточно дежурить на станции и патрулировать участок реки Илек протяженностью пять километров вверх по течению», - сообщили в МЧС РК.

Для проведения спасательных работ на воде станцию обеспечили аквакостюмами и водолазным снаряжением. Новая экипировка и техника позволят сотрудникам работать на реке в разные сезоны.

Во время церемонии спасателям также вручили ключи от автомобилей, а одному из сотрудников присвоили звание майора гражданской защиты.