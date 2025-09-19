Фото: акимат Алматы

На Центральном стадионе Алматы прошло выездное совещание под председательством заместителя акима города Азамата Калдыбекова, посвященное подготовке к концерту группы Backstreet Boys, который запланирован на 19 сентября.

Ожидается, что мероприятие соберет около 27 тысяч зрителей и станет одним из крупнейших культурных событий осени.

В обсуждении участвовали представители полиции, ДЧС, скорой помощи, коммунальных служб, а также руководители городских управлений и других структурных подразделений акимата. Особое внимание уделили вопросам безопасности, санитарии, логистики и технического оснащения.

Главным приоритетом станет общественная безопасность. Будут задействованы свыше 2100 сотрудников полиции, 500 военнослужащих гвардии и 200 сотрудников охранной компании. Перед концертом пройдет проверка территории с участием кинологов, осмотр инженерных сетей, усилится контроль на входных зонах с помощью рамок-металлоискателей, сканеров и турникетов.

"Проспект Абая перекроем, чтобы избежать пробок. Будут установлены турникеты и «змейки» для равномерного распределения очередей. Помимо этого, особое внимание будет уделено борьбе с перекупщиками и несанкционированными акциями, алгоритм действий уже отработан", – отметил заместитель акима Азамат Калдыбеков.

Кроме того, он поручил обеспечить медицинскую и противопожарную готовность: на стадионе будут дежурить кареты скорой помощи и пожарные расчеты, предусмотрен план эвакуации. Также на совещании замакима поручил проконтролировать вопрос санитарного обеспечения: установить санитайзеры, проводить ежедневную уборку территории и биообработку.

Отдельно обсуждалась роль волонтеров. Руководитель управления молодежной политики Азиз Кажденбек сообщил, что будет привлечено 150 добровольцев исключительно старше 18 лет, каждому из которых предоставят талоны на питание.

Организатор концерта, управляющий партнер компании First Media Group Альфия Нургумарова рассказала о новых мерах.

"После концерта Джей Ло мы сделали выводы: усилили охрану и добавили новшества. Теперь билеты будут проверять 150 сотрудников (ранее было 100), на территории стадиона установят дополнительные камеры и введут телефон доверия для сообщений о мошеннических действиях, номер будет транслироваться на LED -экранах. Также увеличили число волонтеров для навигации. К тому же, расширили зоны фуд-кортов и организуем бесплатную раздачу воды", – сообщила она.

Было отмечено, что для артистов создаются все необходимые условия, включая гримерный палаточный городок. В то же время Meet & Greet с фанатами не предусмотрен, но вокруг стадиона разместят три точки с официальным мерчем группы.

Алматы выходит на новый уровень в организации культурных мероприятий: город становится площадкой для концертов класса «А» и формирует новые стандарты их проведения — с акцентом на безопасность, комфорт зрителей и высокий уровень организации.

Следует отметить, что концерт приурочен к празднованию Дня города, который отмечается каждое третье воскресенье сентября (21 сентября).