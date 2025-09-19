Концерт Backstreet Boys в Алматы: безопасность и новые стандарты

Музыка
117

Ожидается, что шоу соберет около 27 тыс. зрителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

На Центральном стадионе Алматы прошло выездное совещание под председательством заместителя акима города Азамата Калдыбекова, посвященное подготовке к концерту группы Backstreet Boys, который запланирован на 19 сентября.

Ожидается, что мероприятие соберет около 27 тысяч зрителей и станет одним из крупнейших культурных событий осени.

В обсуждении участвовали представители полиции, ДЧС, скорой помощи, коммунальных служб, а также руководители городских управлений и других структурных подразделений акимата. Особое внимание уделили вопросам безопасности, санитарии, логистики и технического оснащения.

Главным приоритетом станет общественная безопасность. Будут задействованы свыше 2100 сотрудников полиции, 500 военнослужащих гвардии и 200 сотрудников охранной компании. Перед концертом пройдет проверка территории с участием кинологов, осмотр инженерных сетей, усилится контроль на входных зонах с помощью рамок-металлоискателей, сканеров и турникетов.

"Проспект Абая перекроем, чтобы избежать пробок. Будут установлены турникеты и «змейки» для равномерного распределения очередей. Помимо этого, особое внимание будет уделено борьбе с перекупщиками и несанкционированными акциями, алгоритм действий уже отработан", – отметил заместитель акима Азамат Калдыбеков.

Кроме того, он поручил обеспечить медицинскую и противопожарную готовность: на стадионе будут дежурить кареты скорой помощи и пожарные расчеты, предусмотрен план эвакуации. Также на совещании замакима поручил проконтролировать вопрос санитарного обеспечения: установить санитайзеры, проводить ежедневную уборку территории и биообработку.

Отдельно обсуждалась роль волонтеров. Руководитель управления молодежной политики Азиз Кажденбек сообщил, что будет привлечено 150 добровольцев исключительно старше 18 лет, каждому из которых предоставят талоны на питание.

Организатор концерта, управляющий партнер компании First Media Group Альфия Нургумарова рассказала о новых мерах.

"После концерта Джей Ло мы сделали выводы: усилили охрану и добавили новшества. Теперь билеты будут проверять 150 сотрудников (ранее было 100), на территории стадиона установят дополнительные камеры и введут телефон доверия для сообщений о мошеннических действиях, номер будет транслироваться на LED -экранах. Также увеличили число волонтеров для навигации. К тому же, расширили зоны фуд-кортов и организуем бесплатную раздачу воды", – сообщила она.

Было отмечено, что для артистов создаются все необходимые условия, включая гримерный палаточный городок. В то же время Meet & Greet с фанатами не предусмотрен, но вокруг стадиона разместят три точки с официальным мерчем группы.

Алматы выходит на новый уровень в организации культурных мероприятий: город становится площадкой для концертов класса «А» и формирует новые стандарты их проведения — с акцентом на безопасность, комфорт зрителей и высокий уровень организации.

Следует отметить, что концерт приурочен к празднованию Дня города, который отмечается каждое третье воскресенье сентября (21 сентября).

#Алматы #концерт #Backstreet Boys

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Диалог как новый устав человечества
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Ставить цель и достигать ее
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Для кровли и наружной отделки
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Концерт Backstreet Boys в Алматы: чистый ритм
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала та…
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Алматинский школьник стал автором мирового хита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]