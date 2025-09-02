AMANAT поддержала почти 50 тысяч детей в рамках акции «Соберем ребенка в школу!»

Благотворительность
0

Эта добрая традиция ежегодно помогает тысячам нуждающихся семей, для которых подготовка детей к школе становится серьёзным испытанием

Фото: AMANAT

В преддверии нового учебного года партия AMANAT 16-й год подряд проводит общереспубликанскую благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!» в рамках проекта «Бақытты отбасы», передает Kazpravda.kz 

Эта добрая традиция ежегодно помогает тысячам нуждающихся семей, для которых подготовка детей к школе становится серьёзным испытанием.

Как сообщили в партии, в этом году помощь уже получили 49,5 тысяч детей из более чем 26 тысяч многодетных и малообеспеченных семей. Им были вручены рюкзаки с учебными принадлежностями, школьная форма и другие необходимые вещи. Только за последние три года благодаря акции помощь получили свыше 130 тысяч школьников.

Как отметил исполнительный секретарь партии Дәулет Кәрібек в своем посте в Instargam, забота о ребенке – это вклад в будущее.

«Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, настоящий ответственный гражданин – Адал азамат – формируется именно в школьных стенах. И одна из задач нашей партии – сделать всё возможное, чтобы каждый ребёнок мог получать качественное образование в достойных и удобных условиях. В каждом регионе нашей страны активисты партии помогают тысячам семей подготовить детей к новому учебному году. Для нас это не разовая акция, а часть системной работы, направленной на поддержку курса Президента по защите интересов детей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», – сказал он.

В рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!» на 2023-2027 годы предусмотрено создание не менее 1,2 млн комфортных ученических мест, полное решение проблемы трехсменных и аварийных школ, а также модернизация 3 тысяч учебных заведений. Уже в этом году по программе построено 83 школы по всей стране.

Кроме того, в рамках проекта «Бақытты отбасы» в 2024 году оказана прямая помощь 37 тысячам семей, организован общественно-партийный контроль за реализацией мер господдержки. В 104 Центрах поддержки семей, созданных при содействии партии, временно разместились 500 матерей с детьми. Также 3,4 тысячи социально уязвимых семей получили правовую помощь.

#школа #помощь #партия

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Вопросы благотворительности будут открыто обсуждаться общес…
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления ос…
Автомобили учреждениям для детей-сирот передал акимат Павло…
Три тонны пластиковых крышек сдали на переработку павлодарс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]