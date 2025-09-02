Эта добрая традиция ежегодно помогает тысячам нуждающихся семей, для которых подготовка детей к школе становится серьёзным испытанием

Фото: AMANAT

В преддверии нового учебного года партия AMANAT 16-й год подряд проводит общереспубликанскую благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!» в рамках проекта «Бақытты отбасы», передает Kazpravda.kz

Эта добрая традиция ежегодно помогает тысячам нуждающихся семей, для которых подготовка детей к школе становится серьёзным испытанием.

Как сообщили в партии, в этом году помощь уже получили 49,5 тысяч детей из более чем 26 тысяч многодетных и малообеспеченных семей. Им были вручены рюкзаки с учебными принадлежностями, школьная форма и другие необходимые вещи. Только за последние три года благодаря акции помощь получили свыше 130 тысяч школьников.

Как отметил исполнительный секретарь партии Дәулет Кәрібек в своем посте в Instargam, забота о ребенке – это вклад в будущее.

«Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, настоящий ответственный гражданин – Адал азамат – формируется именно в школьных стенах. И одна из задач нашей партии – сделать всё возможное, чтобы каждый ребёнок мог получать качественное образование в достойных и удобных условиях. В каждом регионе нашей страны активисты партии помогают тысячам семей подготовить детей к новому учебному году. Для нас это не разовая акция, а часть системной работы, направленной на поддержку курса Президента по защите интересов детей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», – сказал он.

В рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!» на 2023-2027 годы предусмотрено создание не менее 1,2 млн комфортных ученических мест, полное решение проблемы трехсменных и аварийных школ, а также модернизация 3 тысяч учебных заведений. Уже в этом году по программе построено 83 школы по всей стране.

Кроме того, в рамках проекта «Бақытты отбасы» в 2024 году оказана прямая помощь 37 тысячам семей, организован общественно-партийный контроль за реализацией мер господдержки. В 104 Центрах поддержки семей, созданных при содействии партии, временно разместились 500 матерей с детьми. Также 3,4 тысячи социально уязвимых семей получили правовую помощь.