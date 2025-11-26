Как говорится в сообщении компании, проект, реализация которого начнется в 2026 году, предусматривает увеличение мощностей AWS на 1,3 ГВт за счет строительства дата-центров с передовыми вычислительными и сетевыми технологиями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Американская компания инвестирует $50 млрд в расширение вычислительных мощностей и ИИ-инфраструктуры для обслуживания государственных клиентов Amazon Web Services (AWS) в США.

Федеральные агентства получат доступ к широкому кругу ИИ-сервисов AWS, а также моделям Claude от Anthropic и ИИ-инфраструктуре Nvidia. Все это позволит им разрабатывать собственные ИИ-решения, оптимизировать работу с большими объемами данных и повышать производительность, отмечается в сообщении.

Клиентами облачного сервиса AWS являются более 11 тыс. государственных ведомств в США.