Токаев: ИИ уже стал фундаментальным фактором глобальной экономики

Об этом Глава государства заявил на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента, международные аналитики, например, Goldman Sachs, полагают, что в ближайшее десятилетие потенциальный прирост мирового ВВП в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 триллионов долларов.

Это неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада, что, в свою очередь, повлечет за собой кардинальное изменение структуры занятости во всех секторах экономики.

К примеру, по оценкам МВФ, в предстоящие годы по мере внедрения технологий искусственного интеллекта на мировом рынке труда произойдет сокращение около 40% рабочих мест.

«Естественно, потребуется переобучение сотен миллионов людей в разных уголках планеты и получение новых навыков и новых знаний. Состоятельные государства столкнуться с задачей невиданной по своим масштабам и глубине изменения национальных образовательных систем», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ключевая проблема заключается в том, смогут ли страны использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента ускоренного экономического и общественного развития.

«Без преувеличения можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран, обладающих мало-мальскими амбициями. Именно поэтому в год своего председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан предложил практическое использование технологии искусственного интеллекта в целях обеспечения «четырех свобод» в рамках Союза для усиления конкурентоспособности его стран – участниц», - сказал Глава государства.

Президент также рассказал о системных шагах по превращению Казахстана в цифровое государство.

По словам Главы государства, Казахстан довольно успешно внедряет «умные» платформы в систему государственного управления и реальный сектор экономики. В прошлогоднем Послании народу была поставлена задача превращения Казахстана в цифровое государство.

Для придания системного характера этой работе текущий 2026 год объявлен в нашей стране Годом искусственного интеллекта и цифрового развития.

В новой Конституции Казахстана впервые закреплено право на защиту персональных данных, четко прописан запрет на незаконный сбор, обработку и использование сведений, в том числе с применением цифровых инструментов.

Для усиления институциональной основы и комплексного внедрения инноваций было создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

«Полезной мерой стало также создание Совета по развитию искусственного интеллекта, в этот консультативный орган вошли ведущие зарубежные и отечественные эксперты, представители бизнеса и государственных органов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что Казахстан открыт к партнерству и сотрудничеству с государствами ЕАЭС для качественного обеспечения ускоренной цифровой трансформации.

В Казахстане впервые в нашем регионе были запущены два суперкомпьютера на основе передовых технологий компании NVIDIA – мирового лидера в этой отрасли.

Приоритетной задачей объявлено создание «Долины центров обработки данных». Этот масштабный проект становится точкой притяжения глобального капитала и мировых технологических гигантов.

Параллельно Казахстан инвестирует значительные средства в человеческий капитал. На базе Международного центра Alem.ai открыты две международные школы нового поколения – Tumo и Tomorrow school, а также лаборатории ряда всемирно известных компаний (Telegram, Presight).

Также Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по внедрению ИИ в рамках ЕАЭС.