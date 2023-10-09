Американка получила Нобеля по экономике за исследования рынка труда

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77-летняя Голдин стала всего третьей женщиной, удостоенной экономического Нобеля

Фото: ria.ru

Нобелевскую премию по экономике получила американка Клаудия Голдин, которая посвятила жизнь изучению причин гендерного неравенства на рынке труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Как отмечает Шведская академия наук, труды Голдин помогли сделать так, чтобы разрыв между женщинами и мужчинами в зарплатах и карьерных возможностях постепенно сокращался.

«Ее исследования раскрывают причины изменения роли женщин и указывает на основные преграды на пути к гендерному равенству», — сообщила академия.

Голдин изучила статистику за последние два века и выяснила, почему женщины получают меньше мужчин и хуже представлены на рынке труда. Ее работы доказали, что общественный прогресс и достижения медицины сами по себе не гарантируют поступательного улучшения ситуации с правами женщин. Сегодняшняя премия — лучшая тому иллюстрация.

77-летняя Голдин стала всего третьей женщиной, удостоенной экономического Нобеля за его 55-летнюю историю. А мужчин в списке лауреатов — 90.

Возможно поэтому Голдин выделили отдельно, вопреки традиции последних лет делить премии между двумя-тремя учеными. Индивидуальных победителей с 1969 года было всего 26.

#премия #наука #исследование #рынок труда #Нобель #Клаудия Голдин

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