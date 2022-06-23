Амнистию капиталов хотят провести в Казахстане

Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков на заседании Правительства рассказал, как изменится политика привлечения инвестиций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Речь идет о новой Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года.

Тимур Жаксылыков отметил, что основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции – доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году.

«Для достижения данных целей проект концепции предусматривает комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Основное видение инвестиционного развития заключается в сбалансированном подходе к привлечению инвестиций с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики. Ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность. Здесь акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств», – отметил спикер.

Государственная поддержка при этом, по его данным, будет оказываться приоритетно для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала.

Вторым по значимости драйвером выступает сектор услуг. Здесь фокус будет на развитии необходимой инфраструктуры, а также на трансферте технологий и развитии профессиональной компетенции для реализации стратегически важных инвестпроектов.

«Участие государства будет преобладать в проектах в социальной сфере, стратегически важных для стабильности жизнедеятельности общества», – добавил Жаксылыков.

Сырьевой сектор также останется значимым направлением притока инвестиций. Здесь акценты, по данным вице-министра, будут направлены на создание общесистемных условий для развития базовых отраслей, в том числе на развитие новых переделов, модернизацию основных средств, трансферт технологий, улучшение эффективности и экологичности.

Господдержка в данном направлении будет предусмотрена только на горизонтальные меры – подведение инженерной инфраструктуры, право недропользования, государственные гарантии.

В целом, для привлечения инвестиций планируется дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, которая фокусируется на формировании прозрачной и предсказуемой инвестполитики. В рамках данного направления будет усовершенствованы институциональная среда, инфраструктура для инвесторов путем совершенствования правового режима, улучшения доверия к правосудию и доступа к информации, укрепления межведомственной координации, а также создания цифровых инструментов продвижения проектов и производителей.

Для содействия росту инвестиционной активности частного сектора предусматривается создание стабильных и необременительных условий для улучшения доступа к рынкам становления компаний.

В планах также раскрытие инвестиционного потенциала экономики. В этом направлении предусмотрена реализация мероприятий по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников.

Предусматривается также проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны и перевода (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА.