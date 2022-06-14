Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера "Барыса"

Главным тренером "Барыса" официально назначен Андрей Скабелка. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два сезона - до 30 апреля 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Хоккейного клуба "Барыс".

Последним местом работы тренера был "Локомотив" из Ярославля.

Как отмечается, Андрей Владимирович хорошо известен казахстанским болельщикам. В сезоне 2018/19 годов "Барыс" при Скабелке продемонстрировал лучший результат в истории регулярных чемпионатов по набранным очкам. Под его руководством "Барыс" дважды выиграл дивизион Чернышёва и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

"Барыс" ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным. В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков", - говорится в сообщении клуба.

В ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займётся формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава "Барыса" на предстоящий сезон.

"Хоккейный клуб «Барыс» благодарит за работу Юрия Михайлиса и весь его тренерский штаб. Специалисты внесли огромный вклад в развитие нашего клуба, достойно отработав два сезона в первой команде", - добавили в пресс-службе.