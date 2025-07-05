На базе Фауар, в районе Голанских высот, где размещена казахстанская миротворческая рота, прошли соревнования по настольному теннису среди национальных контингентов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Военнослужащие Казахстана: майор Михаил Выдрин и сержант Куат Ашимханов завоевали первое место в напряженной борьбе с представителями других стран, продемонстрировав отличную технику и слаженность и одержав победу в парном разряде.

– Мы серьезно готовились к турниру, изучали стиль игры соперников и отрабатывали тактику. Победу во многом обеспечила поддержка наших товарищей по службе, – поделились впечатлениями победители.

Командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жанибек Нурланов поздравил военнослужащих с заслуженной победой, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в спорте.

Турнир стал важным событием, укрепляющим дружбу и взаимного уважения между представителями разных стран, участвующих в миротворческой миссии.

Напомним, что казахстанский миротворческий контингент с 2024 года участвует в миссии ООН по наблюдению за разъединением. Основные задачи подразделения включают обеспечение безопасности, сопровождение гуманитарных грузов, патрулирование и поддержание стабильности в зоне разделения между вооруженными силами Израиля и Сирии.